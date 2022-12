“No me importa lo que Coronell piense”: Óscar Villamizar responde a columna

Luego de que esta semana la Comisión de Acusación de la Cámara reabriera dos procesos contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht, el periodista Daniel Coronell afirmó este domingo, en su columna de la Revista Semana titulada “El investigador”, que Oscar Villamizar, representante del Centro Democrático por Santander, no es una persona idónea para llevar la investigación.



Coronell dice que Villamizar es “hijo de padre delincuente e hijo de madre delincuente”, a lo que el propio congresista, en entrevista con BLU Radio, dijo: “No me importa lo que Daniel Coronell piense, no lo conozco ni me interesa conocerlo”.



"Villamizar le había colgado un ‘mico’ al Estatuto Tributario estableciendo que los beneficiarios de AIS no tendrían que pagar impuesto de renta ni de ganancia ocasional sobre esos dineros. Una exención tributaria directa para su hijo": @DCoronell https://t.co/rQgMhUTLzr pic.twitter.com/9LjkKI7aTy — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2018

El texto publicado en Semana señala que en la casa paterna del representante santandereano

“nació el escándalo de Agro Ingreso Seguro y se encontraron las primeras pruebas de la entrega de notarías a congresistas que vendieron su voto para reformar la Constitución y así permitir la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe”.

Añade que, a pesar de que haya sido elegido al azar para hacerse cargo de este caso, "yo me hice elegir con 38.000 votos en Santander", añadió.