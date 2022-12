“No nos podemos relajar”: senador Gustavo Moreno al Gobierno por amenazas en Barrancabermeja

El senador Gustavo Moreno se pronunció tras las amenazas de muerte de las que fue víctima por parte de un grupo armado conocido como ‘Los Búcaros’ y aseguró que tienen que ver con las denuncias de hechos de violencia y la situación de inseguridad en Barrancabermeja.

“Nosotros hemos venido denunciando hechos de violencia que se vienen presentando en el territorio. Asesinatos sistemáticos, una guerra territorial entre dos grupos que son ‘Los Búcaros’ y ‘Los Marihuanos’ , al igual que una guerra por el microtráfico”, dijo el senador Moreno.

Publicidad

A su vez que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no cesen los operativos en Barrancabermeja.

“Le he pedido al Gobierno Nacional más presencia en Barrancabermeja , han sido asesinados varios jóvenes producto de esa guerra territorial, por ello he pedido la instalación de un puesto de mando unificado. No nos podemos relajar, que no cesen los operativos porque estamos en la paz total, por el contrario, se debe seguir con el control”, manifestó el congresista a quien le fue reforzada la seguridad tras las amenazas de muerte.

En un consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja luego de que aparecieran panfletos donde se amenazó al senador Moreno, el alcalde Alfonso Eljach y a 14 de los 17 concejales, se determinó seguridad con policías para que puedan seguir con sus funciones.

La Alcaldía de Barrancabermeja también anunció el aumento de operativos en las comunas del puerto petrolero.