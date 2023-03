“No nos pueden dejar solos, Clan del Golfo acecha a Santander”: gobernador Mauricio Aguilar

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar , se dirigió una vez más al Gobierno Nacional para solicitar un consejo de seguridad regional, por la difícil situación de orden público que se vive en el Magdalena Medio donde solamente en los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, 32 personas han sido asesinadas en lo que va corrido del año.

“Nosotros hemos incrementado en 134% los hechos violentos con los que correspondió en el 2021, 54 más. En lo que ha corrido este año van 32 homicidios en tan solo dos meses y medio en el Magdalena medio, Barrancabermeja y Puerto Wilches, líderes sociales han sido asesinados en el 2022, cuatro de los cuales fueron tres en Barrancabermeja y uno en Puerto Wilches”, manifestó el gobernador Aguilar.

Según el gobernador, han lanzado alertas por el incremento de la minería ilegal por parte de bandas criminales.

“El Clan del Golfo que ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, indicó el mandatario.

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer el sistema de justicia “que hayan jueces de control de garantía, fiscales que acompañen a nuestra fuerza pública para realizar estos operativos, para que dicten las órdenes de captura, pues nuestra fuerza pública seguirá con la moral en el piso, porque no hay un apoyo, no hay un respaldo”, puntualizó.