Oficina de Pasaportes de Santander seguirá expidiendo documentos; usuarios hacen largas filas

En la mañana de este lunes, 2 de octubre, cientos de ciudadanos hicieron una enorme fila para lograr un cupo en la Oficina de Pasaportes de Santander que les permitiera obtener el documento.

“Llevo desde las 2:00 a.m. y el servicio es pésimo, acá vienen otros y se cuela, nadie respeta la fila. No entendemos por qué tanto problema para sacar un pasaporte”, dijo un ciudadano indignado a Blu Radio.

El drama de los ciudadanos se ha extendido desde hace 15 días luego de que se suspendiera la licitación entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg.

Ciudadanos que hacen largas filas para sacar el pasaporte en Bucaramanga denunciaron que existen tramitadores para sacar la cita. Piden a la Gobernación de Santander agiilizar la asignación de citas porque muchas personas necesitan el documento con urgencia #MañanasBlu pic.twitter.com/u00Myd2Wcc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 2, 2023

“Yo estoy acá porque dijeron que no se sabía con los pasaportes, yo tengo un viaje en diciembre y se me vence el documento la otra semana. Estoy adelantando porque uno no sabe qué pueda pasar”, indicó otro ciudadano.

Frente a esta incertidumbre por parte de los ciudadanos, la Gobernación de Santander informó que continuarán con el servicio de expedición de pasaportes.

“La Oficina de Pasaportes de Santander continuará expidiendo y entregando los documentos de viaje con normalidad, dentro del anuncio realizado por Cancillería, lo que garantiza el trámite a los usuarios”, escribió la Gobernación de Santander en la red social X.

