Oficina de pasaportes dice mentiras: drama de usuarios que no pueden pagar el documento en Santander

No parar las quejas de usuarios en Bucaramanga que necesitan sacar el pasaporte y no han podido.

La denuncia generalizada de quienes necesitan sacar una cita para el pasaporte es que el botón de pago de la estampilla siempre está inhabilitado.

Sandra Herrera desde el mes de noviembre está tratando de realizar el pago de la estampilla y no ha podido. Según la usuaria, la información entregada en la Oficina de Pasaportes es que solo se puede realizar en línea.

“Llevo desde el mes de noviembre tratando de pagar y no he podido siempre entro a la pagina de tramites de la Gobernación de Santander y no me deja pagar y sin eso no puedo solicitar cita para el pasaporte que requiero para mis hijos”, aseguró la ciudadana.

Manifestó que, en varias oportunidades, incluso desde finales de 2021, ha enviado correos a la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander, sin que haya solución.

Correo enviado por la usuaria a la oficina de Pasaportes en el mes de diciembre de 2021.

BLU Radio. Solicitud de usuaria a la Oficina de Pasaportes de Santander /Foto: captura de pantalla

“Llevo un mes tratando de hacer el pago y no lo logro, ahí sale un letrero que tiene que ser a las 8:00 de la mañana el pago, yo ingreso todos los días y nada que lo logro”, contó Lina Ordoñez, otra de las afectadas.

Este es el letrero que el sistema arroja cuando los usuarios intentan pagar.

BLU Radio. Página Oficina de Pasaportes / Foto: captura de pantalla

Aunque la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander ha confirmado la disponibilidad de citas, lo que alegan los usuarios es que sin el pago de la estampilla la cita no se puede solicitar.

“La oficina de pasaportes dice mentiras porque uno no puede sacar citas sin el pago. Dicen que hay disponibilidad de citas y sí ahí dice que hay, pero si no se paga no las dan y ese es el problema, con el pago. También hay un mensaje que los pagos son a partir de las 8:00 de la mañana y que tiene límite, pero ni entrando a esa hora se puede”, señaló una de las afectadas.

BLU Radio. Página oficina de Pasaportes de Santander / Foto: captura de pantalla