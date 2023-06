Pendientes: este sábado rota el pico y placa en Bucaramanga

Este sábado, 1 de julio, rotará n os dígitos de la medida de pico y placa que rige en Bucaramanga para mejorar la movilidad en las calles de la ciudad.

Así las cosas, carros y motocicletas con placas terminadas en 5 y 6 dejarán de circular los días lunes, el martes la medida aplicará para las matrículas terminadas en 7 y 8, el miércoles los dígitos 9 y 0, jueves 1 y 2, mientras que el viernes no circularán los vehículos con placas finalizadas en 3 y 4.

El horario de restricción se mantendrá desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados no podrán circular entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m.

¿Tiene dudas con respecto a la rotación del pico y placa a partir de este primero de Julio? Nuestro director de la DTB @cebuenocad le precisa los principales detalles que debe tener en cuenta para que no lo sorprenda este cambio.

⚠️ No habrá jornada pedagógica

El pico y placa durante los sábados funcionará de la siguiente manera:

7 y 8: julio 1, agosto 5 y septiembre 9.

9 y 0: julio 8, agosto 12 y septiembre 16.

1 y 2: julio 15, agosto 19 y septiembre 23.

3 y 4: julio 22, agosto 26 y septiembre 30.

5 y 6: julio 29 y septiembre 2.

Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se informó que no habrá jornada ni semana pedagógica, es decir que los conductores deben estar muy atentos para evitar sanciones.

Recuerde que la multa por incumplir medida equivale a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes, es decir, cerca de $580.000. Además, el vehículo puede ser inmovilizado.