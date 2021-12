Periodista fue víctima de violento atraco en el barrio Diamante II de Bucaramanga

La periodista bumanguesa Valesca Alvarado es la nueva víctima de la ola de inseguridad que ha azotado a Bucaramanga en los últimos meses, especialmente durante diciembre.

Según el relato de la comunicadora, fueron minutos de pánico los que vivió por cuenta del violento atraco y la intimidación con pistolas por parte de los ladrones.

“Eran las 4:50 a.m. y salía para la emisora donde trabajo, tres tipos en dos motos me interceptaron a mí y la persona que me transporta, nos encañonaron y se llevaron mi bolso donde tenía mis documentos, los elementos de trabajo, 300 mil pesos en efectivo, varias cosas de valor, el susto fue cuando sacaron la pistola, es horrible”, relató la periodista.

Tras el robo, llegó la patrulla de la Policía al lugar. Sin embargo, la comunicadora dice sentirse frustrada porque los ladrones han intentado sacar plata de sus tarjetas débito y crédito y no han podido ser capturados pese al rastreo del banco al uso de las tarjetas.

“Los policías me ayudaron a llamar a los bancos a cancelar las tarjetas, pero no se ha podido reportar como tal el robo, es indignante la tramitología que toca hacer para denunciar y ya debo echarle tierra a mis cosas, perdí todo eso”, indicó.

La comunicadora estima que el robo asciende a los tres millones de pesos.