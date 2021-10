Pillan a ladrón que asustado se subió al techo de una tienda para evitar ser linchado en Bucaramanga

En el barrio San Alonso de Bucaramanga cuando intentó robar a la propietaria de una tienda, un presunto ladrón por poco es linchado por la comunidad y del susto terminó en el techo del establecimiento.

Según contó la mujer, el hombre entro para pedir una bebida energizante, por varios minutos impidió que saliera del establecimiento, pero como pudo logró pedir auxilio.

“Yo le decía que me dejara salir que la bebida estaba afuera en la nevera y no me dejaba, como pude me pase por debajo de los brazos de él y pedí auxilio”, contó la mujer.

Ante los llamados de la mujer, la comunidad acude a la tienda y con palos y piedras intentan linchar al presunto ladrón que, del susto, escaló por las rejas y se subió al techo del segundo piso.

“Auxilio, ayuda, presidente, a la ONU, al Gobierno de Colombia”, gritaba el hombre mientras trataba de sostenerse de las rejas del apartamento.

La Policía llegó al lugar y desde el interior del apartamento lo rescataron y capturaron.

