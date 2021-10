Polémica: cuestionado excongresista podría ser elegido por diputados como contralor de Santander

Una gran polémica se ha generado porque los diputados de Santander podrían elegir al cuestionado excongresista Fredy Anaya Martinez como jefe de la Contraloría Departamental.

"La vida pública y política del abogado Fredy Anaya ha estado inmersa en serios cuestionamientos jurídicos, éticos y morales desde que fue contralor de Bucaramanga en el año 1.998", aseguró el veedor ciudadano, Ramiro Vázquez, quien denunció el 'carrusel' de la contratación en el gobierno del exgobernador de Santander, Richard Aguilar.

Dijo además que "no se entiende como un excongresista cuestionado por sus alianzas con el antiguo partido PIN y cuando fue director de la CDMB, este a punto de ser elegido como contralor de Santander. Fredy Anaya no nos puede decir mentiras, el no es independiente, ha estado rodeados de corruptos. Anaya Martinez está siendo impulsado por la familia Aguilar y ahora va auditar el gobernador Mauricio Aguilar y lo que hizo el hoy capturado por corrupción Richard Aguilar".

El diputado de Santander, Ferley Sierra, también cuestionó la posible elección de Fredy Anaya como contralor luego de ocupar el primer puesto en el concurso que adelanta la Universidad Distrital de Bogotá.

"La elección del contralor tiene graves denuncias, porque los integrantes de la terna tienen nexos con el 'clan' Aguilar. Recordemos que Fredy Anaya es señalado por el exparamilitar Ernesto Báez porque supuestamente participó en reuniones con las antiguas Autodefensas. También hizo parte del antiguo PIN, donde también viene el 'clan' Aguilar, incluyendo el patriarca de esa casa política (Hugo Aguilar) condenado por parapolítica", aseveró el diputado del partido Verde.

O nos unimos todos para repudiar de raíz a los corruptos y sus formas o nos hundimos todos en un mar de excusas. — ✏️Profe Ferley (@ProfeFerley) September 27, 2021

Ferley Sierra manifestó que Fredy Anaya actualmente no tiene ninguna inhabilidad para aspirar a la Contraloría de Santander "pero ética y moralmente está inhabilitado".

El congresista santandereano, Fabián Díaz, en sus redes sociales también cuestionó que los diputados vayan a elegir a Fredy Anaya como contralor

NO podemos permitir que los entes de control sigan siendo Fortines Políticos, debemos #CASTIGAR en las urnas a los #Diputados que se atrevan a elegir a Fredy Anaya como Contralor Regional. — Fabián Diaz🌻 (@FabianDiazPlata) September 27, 2021

Fredy Anaya también se inscribió para participar en el proceso para elegir el contralor de Bucaramanga, entidad donde ya estuvo como jefe durante le periodo1.998 - 2.000, antes de ser el director de la CDMB.

El concejal Carlos Parra, al ser consultado por BLU Radio, sobre la candidatura de Fredy Anaya, señaló que no podía dar sus impresiones porque ha cuestionado al excongresista por su presunta participación en un proceso de 'volteo de tierras' en zonas de alto riesgo de la capital santandereana y "podría quedar inhabilitado para votar"

Anaya Martínez también es cuestionado porque después de ser director de las CDMB se convirtió en socio de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, en la compra de un lote en Girón para construir un relleno sanitario en remplazó de El Carrasco.

"Yo vendí mi participación en esa sociedad, ya no tengo nada que ver con ese tema del relleno sanitario de Chocoa", manifestó en su momento Fredy Anaya, cuando fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Los 16 diputados de Santander ya recibieron la terna final para elegir el contralor Departamental para los próximos cuatro años. Ellos son: Fredy Anaya, Carmen Teresa Castañeda Villamizar (Expersonera de Bogotá) y Benjamín Eduardo Pérez.

Expertos consultados por BLU Radio, manifestaron que de ser elegido Fredy Anaya Martinez, como contralor de Santander, su esposa la Representante a la Cámara por el partido Liberal, Nubia López, no podría aspirar en las elecciones al Congreso de marzo de 2023.