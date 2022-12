Polémica por posible alianza de Cambio Radical con familia Aguilar en Santander

Las denuncias de la senadora Claudia López sobre una alianza del partido Cambio Radical con el movimiento que lidera el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, para apoyar la candidatura del exvicepresidente Germán Vargas, provocaron una fuerte controversia en la región.

Durante el candente debate sobre la corrupción en Colombia, realizado este martes 17 de octubre en el capitolio nacional, la senadora López afirmó que los Aguilar, refiriéndose al exgobernador Hugo Aguilar y sus hijos, Richard (exgobernador) y Mauricio (actualmente senador), “son un clan que está gerenciando la campaña de Vargas Lleras en Santander”.

Los Aguilar: uribistas,santistas y hoy gerentes de la campaña de Vargas Lleras en Santander. Investigados por parapolítica y corrupción pic.twitter.com/Xk1GefyMcT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 17, 2017

Inmediatamente, en el mismo escenario, el senador Mauricio Aguilar salió en defensa de su familia, pidiendo que no se les denomine “clan Aguilar” y señalando a López de tener intenciones electorales al haber citado el debate.

#VIDEO Los Aguilar no somos ningún clan en Santander: respuesta de @SenadorAguilar a @ClaudiaLopez durante debate en el Congreso #MañanasBLU pic.twitter.com/agtPFfUYAt — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) October 18, 2017

Consultado por BLU Radio, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, dirigente de Cambio Radical y uno de los hombres más cercanos a Germán Vargas Lleras, negó la existencia de una alianza con el grupo político de los Aguilar.

“Las listas de Cambio Radical para Senado y Cámara no han sido conformadas aún, la senadora López no puede decir si eso va a pasar o no, ella quiere dejar en el imaginario público una cosa que no es real, lo que sé es que esa decisión de que ellos estén en la lista no se ha tomado”.

Según Henao, las alianzas del partido del exvicepresidente Vargas Lleras en las regiones para conformar listas de candidatos al Congreso se están conformando a través de un proceso riguroso encabezado por el director de la colectividad Jorge Enrique Vélez.

Aunque distintos medios de comunicación han registrado el proselitismo del exgobernador Hugo Aguilar con su hijo Richard en barrios de Bucaramanga, el rifirrafe entre López y Aguilar en el debate parlamentario generó toda una controversia en las redes sociales y círculos políticos de Santander.

