Policía santandereano pintó un cuadro para el papa y ganó concurso nacional

El Intendente Edgar Uribe Hernández, oriundo de Mogotes, Santander es un uniformado adscrito al Departamento de Policía Santander, que ve en el arte una forma de expresar sentimientos además de cumplir con sus labores como funcionario policial en el área de telemática, disciplina científica y tecnológica que analiza e implementa servicios y aplicaciones que usan tanto los sistemas informáticos como las telecomunicaciones.

“Empecé a pintar desde los 5 años y es mi pasión. Presenté una propuesta para participar en el concurso de la Policía Nacional y lo envié a Bogotá. No tenía muchas expectativas porque era un concurso nacional pero me llamaron del obispado castrense y me dijeron que era el ganador y que fui escogido entre todos los que se presentaron”, señaló el intendente Edgar Uribe.

Con la misma energía y entusiasmo con la que desempaña sus labores de policía, Edgar también se dedica a pintar en lienzo, desarrollando su creatividad y plasmándola en cada una de sus pinturas que día a día construye en sus tiempos libres inspirado por el calor de su hogar y su familia.

Gracias a este talento para la pintura, Edgar ha elaborado piezas artísticas con los mejores pintores que tiene Santander, motivo por el cual decidió participar en una convocatoria a nivel Institucional donde el ganador tendrá la oportunidad de exponer sus obras de arte en una charla con el Papa en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre.

“Voy a tener la oportunidad de estar en una audiencia con el santo padre y es más de lo que esperaba”, añadió Uribe.

La obra del intendente Edgar Uribe representa a San Francisco de Asís en óleo sobre lienzo en una edad adulta cuando recibe los estigmas. Luego de la audiencia, las obras de arte y demás elementos expuestos serán obsequiadas al santo pontífice como agradecimiento de su visita a nuestro país.

