Por falta de energía, nuevo Hospital de Curití en Santander aún no entra en funcionamiento

Aunque en septiembre de 2021 terminó la construcción del nuevo Hospital San Roque de Curití en Santander, la obra aún no entra en funcionamiento.

La razón, el edificio de dos pisos y 2.188 metros cuadrados, no tiene servicio de luz por falta de un poste de energía, según denuncio el contralor de Santander, Fredy Anaya, quien visitó la obra y anunció una auditoría.

Publicidad

“He ordenado una auditoría al contrato del Hospital de Curití donde se entregó una obra que hoy no está en funcionamiento porque no hay un poste de energía que pueda soportar el servicio que requiere el hospital. Igualmente, la falta de unos equipos para su funcionamiento”, explicó el contralor Anaya.

Actualmente, el Hospital San Roque funciona en la antigua Casa Campesina, una edificación que fue adecuada para que operara el centro asistencial mientras se construía el nuevo edificio.

Publicidad

“A la nueva sede del hospital no nos hemos podido trasladar porque que está sin luz a falta de unos permisos es lo que nos han informado en la Gobernación de Santander. El problema es que esta casona donde funcionamos no es óptima para poder prestar servicios de calidad”, manifestó Mónica Sánchez, gerente del Hospital San Roque.

BLU Radio. Así tienen que trabajar médicos en hospital de Curití, Santander, que funciona de manera provisional en antigua casona / Foto: suministrada

Dice la funcionaria que les preocupa la poca capacidad que tiene para la atención de pacientes con COVID-19, pues la casa donde operan no permite ampliar los servicios.

Publicidad

“Están aumentando los casos de COVID-19 en el municipio y no tenemos las áreas para hacer aislamiento, tampoco consultorios para atender a pacientes con problemas respiratorios y con otros diagnósticos", aseguró.

A esto se suma que equipos y elementos médicos que compró la Alcaldía de Curití en diciembre de 2021 para el hospital por valor de $610 millones, permanecen en sus cajas sin poder utilizarlos.

Publicidad

“La casa no tiene la capacidad para soportar tanta electricidad que requieren estos equipos y no se han podido utilizar. La idea con ellos es poder ampliar áreas como odontología, los laboratorios y atención en urgencias, pero no ha sido posible”, señaló la gerente del centro asistencial", agregó la gerente del Hospital San Roque de Curití.

BLU Radio. Algunos de los equipos nuevos que no se pueden utilizar en Hospital de Curití, Santander / Foto: suministrada

El contralor de Santander también ordenó una auditoría al contrato para la construcción del Hospital del municipio de Mogotes.

Publicidad

“Estamos revisando este contrato porque se contrató la obra hace dos años y aún no se ha ejecutado. Lo que hemos establecido hasta el momento es que se viabilizó el proyecto y cuando fueron a mirar los diseños para la ejecución ya no servían esos diseños”, manifestó el funcionario.

He ordenado auditoría a la construcción de la obra del Hospital de Curití al igual que a la obra de construcción del Hospital de Mogotes, obra esta última contratada hace más de dos años sin que inicie el proceso de construcción. pic.twitter.com/0s0iJErzsf — Contraloría General de Santander (@ContralSantand1) January 27, 2022