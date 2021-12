Por ilegal, Tribunal Administrativo de Santander tumbó cobro del impuesto de placa en Bucaramanga

A partir de enero de 2022 los propietarios de vehículos que tienen matriculados sus carros en Bucaramanga ya no tendrán que pagar el impuesto de placa.

Un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a Rodrigo Hernández quien demandó el Acuerdo No.1 del 13 de enero de 2017 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el cual se fijaron las tarifas del impuesto de Derecho Anual de Placa.

“Ellos simularon una tasa que no es una tasa, un impuesto que no es impuesto y una contribución que no es, ellos crearon una figura jurídica y comenzaron a cobrarles a los propietarios, más de 145.000 vehículos afectados. De ahí nace la investigación y la demanda de nulidad del acuerdo”, explicó Hernández.

Según el fallo, la entidad de tránsito creo el impuesto sin la autorización del Concejo de Bucaramanga.

"El acto administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad por haberse proferido con infracción de las normas en que deberían fundarse, toda vez que la tasa denominada Derecho Anual de Placa, no ha sido creada mediante acuerdo municipal de Bucaramanga, ni cuenta con autorización expresa por parte del Concejo de Bucaramanga a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que pueda fijar su tarifa", indica la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander.

Anualmente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga recaudaba un promedio de más de $3.000 millones de pesos por impuesto de Derecho Anual a Placa.