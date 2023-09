Por lluvias cancelaron el Megaconcierto de la Feria de Bucaramanga: así devolverán el dinero

Por lluvias, sobre las 11:00 de la noche de este sábado los promotores del Megaconcierto de la Feria Bonita de Bucaramanga , el evento más importante de las fiestas de esta ciudad, cancelaron el evento y ocho artistas, entre ellos Carlos Vives, no se pudieron presentar. Además de eso anunciaron la devolución del dinero.

Más de 15.000 personas que asistieron al evento más importante de la Feria de Bucaramanga, el denominado Megaconcierto con Carlos Vives, debieron retirarse del estadio de fútbol Alfonso López de la ciudad después de que una fuerte lluvia acompañada con descargas eléctricas hiciera que los empresarios del evento decidieron cancelar el show y ocho artistas no pudieron presentarse, debido a que podrían sufrir algún percance o accidente argumentaron los empresarios.

“A partir del día lunes quienes no quieran esperar a la programación pueden entrar a triple w latiquetera.com y pedir la devolución de su dinero, desafortunadamente esto es fuerza mayor, no pudimos hacer nada, lo intentamos, intentamos dos horas volver a arrancarlo pero no lo logramos, los artistas no se van a presentar, están todos en Bucaramanga, es cierto, están todos en Bucaramanga, faltan ocho artistas”, dijo uno de los empresarios del evento.

Así las cosas, se espera que este lunes se dé a conocer la nueva fecha del concierto, mientras que las personas que lo deseen podrán pedir la devolución de su dinero a través de la página web en la que compraron sus boletas.

Los artistas que faltaban por subir a la tarima eran Carlos Vives, Zion y Lenox, Blessd, Los Inquietos del Vallenato, Wilfrido Vargas, Cayito Dangond, Alzate, Omar Geles, Kelly Cárdenas.

“Los ocho artistas están reunidos en este momento y por su integridad física, por miedo a que se electrocuten, por miedo a que haya un accidente ellos no se pueden presentar, pero lo quieren reprogramar, eso es lo que está pasando, con tristeza se los digo”, agregó el empresario frente a los asistentes que al escuchar se fueron.

