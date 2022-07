Colapsó antigua vivienda en el centro de Bucaramanga por lluvias

El fuerte aguacero que se registro en horas de la noche y la madrugada provocó el colapso de una vivienda ubicada en la calle 26 con carrera 32 en Bucaramanga, sitio donde anteriormente funcionaba un restaurante.

La caída de la estructura, además, afectó las líneas de energía por lo que fue necesaria la intervención de operarios de la electrificadora.

Publicidad

“Es una casa antigua, construida en tapia pisada, donde colapsó la fachada y también quedó afectada la parte trasera de la vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas porque el restaurante ya no estaba en funcionamiento y no estaba habitada”, informó el capitán Jorge Peña, de Bomberos de Bucaramanga.

Según la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, en la ciudad hay alrededor de 1.700 casas construidas en tapia pisada que presentan fallas estructurales.

Las autoridades nuevamente hicieron un llamado a los dueños de casas antiguas para que revisen las estructuras y así evitar una emergencia.

Escuche La Caja de los Comics: