Por presunta corrupción, imputarán cargos a implicados en extorsión al senador Richard Aguilar

El próximo 26 de abril a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía imputará cargos a tres implicados de ser parte de una posible red de corrupción que funcionaba en la Procuraduría General de la Nación.

Los abogados Carlos Arturo Rojas, Aura Matilda Garzón Rincón y el exgerente de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Raúl Eduardo Cardozo Navas, deberán responder por el presunto delito de concusión en calidad de intervinientes.

Los mencionados están vinculados al proceso judicial contra el exfuncionario de la Procuraduría, Jesús Alejandro Garzón, quien es señalado de pedir $300 millones al senador Richard Aguilar para archivar un proceso disciplinario en su contra en segunda instancia.

El abogado santandereano, Carlos Arturo Rojas, afirmó que la Fiscalía lo quiere "intimidar".

"Yo no he participado de ninguna extorsión contra el senador Aguilar. La Fiscalía esta ejerciendo una presión indebida dentro del proceso, me quiere llevar como testigo contra Jesús Alejandro Garzón, a quien conozco desde hace varios años, pero no he cometido ningún delito", afirmó el abogado Rojas.