Quedé en shock: universitaria denuncia por presunto acoso a conductor de plataforma en Bucaramanga

Una joven universitaria denunció en sus redes sociales que fue víctima de un conductor acosador y compartió dos videos en el que, según la joven, se prueba que este hombre le tocó sus piernas sin su consentimiento mientras realizaba un viaje solicitado por la plataforma digital de transporte en Bucaramanga.

abro hilo de como un conductor de indriver me estaba tocando sin mi consentimiento, (adjunto videos).

Ayer a las 11:40pm solicité un servicio de @inDriver_es, cuando llego el carro el señor abrió la puerta de adelante (si se me hizo raro) pero en fin no le preste atención — blanquita❤‍🔥✨ (@Whitejuss) March 15, 2022

“Cuando me subí el señor empezó a decir muchas cosas y comencé a sentirme muy incómoda, sin embargo, ya les había escrito a unas amigas para que estuvieran pendientes, a mitad de camino empieza a tocarme la rodilla, pero levemente. La verdad yo ya estaba mal, tenía miedo”, relata la joven en su trino.

“Más adelante empezó a cogerme la pierna, y me decía que cuando me tocaba sentía muchas cosquillas, yo cogí mi celular y empecé a disimular que escribía, pero estaba grabando, cuando el veía que tenía el celular dejaba de tocarme, realmente yo quedé en shock, no sabía que decir”, agrega la universitaria en su relato.

más adelante empezó a cogerme la pierna, y me decía que cuando me tocaba sentía muchas cosquillas, yo cogi mi celular y empece a disimular que escribía pero estaba grabando ( cuando el veía que tenia el celular, dejaba de tocarme) realmente yo quede en shock, no sabia que decir.. pic.twitter.com/I2bVomATrh — blanquita❤‍🔥✨ (@Whitejuss) March 15, 2022

La joven cuenta que sintió mucho miedo luego de que el conductor, según el relato, la llamara después de terminar el viaje.

“Hoy me llamó el señor, yo le contesté porque no sabía que era el número de él, me pareció el descaro y no aguanté, por favor si lo ven, no lo acepten. Manden la ubicación siempre, miren que las placas coincidan con los de la aplicación”, señala.

La joven universitaria indicó que ya interpuso la denuncia ante la plataforma digital y que realizará en las próximas horas la denuncia formal ante Fiscalía.

Según la información publicada por la joven, la plataforma digital le respondió que el conductor fue expulsado.

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander informó que tienen conocimiento del caso y pidieron a la joven que realice la denuncia formal.

“Como en este momento no hay noticia criminal de manera formal, tenemos los hechos en investigación. Una vez tuvimos conocimiento a través de las redes sociales activamos nuestra ruta de atención”, dijo Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Santander.

La funcionaria confirmó que en lo que va de este 2022 se han presentado tres denuncias de acoso y abuso sexual por parte de conductores de plataformas digitales.

“El caso más grave es el de una joven que fue abusada sexualmente por parte del conductor, quien la amenazó con un arma blanca y la obligó para accederla carnalmente, él la bajó del carro. El hecho ocurrió el pasado mes de enero en Bucaramanga”, informó.