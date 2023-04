“Restringir la exploración de petróleo y gas causa zozobra”: empresarios de combustibles a Ecopetrol

El nuevo presidente de Ecopetrol , Ricardo Roa, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la política de la compañía bajo su administración no incluirá la firma de nuevos contratos de exploración. En su lugar, la empresa se centrará en aprovechar los contratos vigentes para buscar y producir de manera más efectiva.

“Lo que le estoy diciendo es que con los contratos que hoy tenemos vigentes debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y de gas para garantizar esa seguridad. Sobre los mismos, vamos a aprovechar hallazgos. Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos . Con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos”, dijo Roa en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Tras este pronunciamiento, en Blu Radio Santanderes el director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Febecol, Farid Jones, mostró su preocupación tras el anuncio del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de restringir la exploración de petróleo y gas en Colombia.

“Es preocupante de restringir la exploración porque todavía no hay un programa concreto de transición energética que pueda suplir a los hidrocarburos en los próximos años (…) El restringir la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas genera zozobra en el campo energético del país porque no hay un cambio muy rápido en el tema de la transición, el hidrógeno, las energías renovables, en ocho o 10 años no se podría suplir ese tema”, indicó Jones.

Los empresarios de combustibles también expresaron su inconformismo por la opción de traer gas de Venezuela.

“Durante muchos años hemos exportado el gas, incluso se lo hemos dado a Venezuela, entonces yo creo que a nuestro país se le debe dar un mensaje de estabilidad y seguridad en materia energética (…) Yo creo que con el doctor (Ricardo Roa) deberíamos buscar el fortalecimiento mucho mayor de Ecopetrol para tener unas finanzas mucho más fuertes en el país, sin dejar atrás la transición energética”, agregó Jones.

Roa reconoció que la sustitución de las energías fósiles es un reto muy grande y que se debería enfocar en el desarrollo de energías renovables, pero que también se debe garantizar la seguridad energética del país.

"Tenemos un reto muy grande y es que la sustitución del sol, del viento, de la biomasa, de la energía geotérmica que tenemos potenciales grandísimos en el país por desarrollar. Aquí hay que partir el tema en dos, la matriz eléctrica, sí, sin duda es una matriz supremamente limpia, el 80 % del tiempo la energía que consumen los colombianos proviene de las centrales hidroeléctricas y de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua”, dijo.