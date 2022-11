Salud de bebés recién nacidos estaría en riesgo por falta de trámites de las EPS

Entre los pacientes que están en riesgo, hay dos bebés recién nacidos que están en cuidados intensivos esperando ser trasladados a una entidad que preste el cuarto nivel de atención.



A pesar de que se han pasado cartas y derechos de petición por arte de la Cínica, la EPS no ha emitido respuesta. La situación es preocupante por la salud de los pacientes, que se encuentran expuestos a virus y bacterias.



El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y médico pediatra de la Clínica, Yesid Blanco Calvete, manifestó que “son pacientes que requieren manejos por su especialidad para unos diagnósticos con laboratorios especializados para ajustar tratamientos. De no hacer esos ajustes obviamente no hay procedimientos adecuados y la condición de vulnerabilidad y secuelas sería mucho mayor”



Cabe resaltar, que la EPS hace varios días no cuenta con red de contratación ni prestadora, por lo que crecen a nivel nacional las fallas en el servicio. Usuarios de Barrancabermeja han reportado incluso la no entregada de medicamentos.



BLU Radio intentó comunicarse con la EPS para conocer los argumentos frente a este caso pero no obtuvo respuesta.



