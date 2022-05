Sancionan a Rodolfo Hernández por decirle corrupto a Héctor Mantilla: deberá pagar 5 días de arresto

En un incidente de desacato, el Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga sancionó a Rodolfo Hernández con cinco días de arresto o 10 millones de pesos por no cumplir la orden de borrar los videos de sus redes sociales donde tilda de corrupto al exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.

“Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por COVID 19, y en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos”, dice el incidente de desacato.

Publicidad

Según el fallo de tutela, el entonces alcalde de Bucaramanga tildó de corrupto a Héctor Mantilla.

Lea también:

“El señor de Florida, el niño de las uñas largas no quiere girar la plata y alega todos los días, para alegar es un verrado como buen politiquero”, esta fue una de las afirmaciones que hizo Hernández contra Mantilla.

Al respecto, el exalcalde reaccionó y enfatizó que este es un proceso que viene desde 2020: “Esperé a terminar el período en la Alcaldía de Floridablanca para defenderme como ciudadano de esas acusaciones que lanzó virtualmente, entiendo yo que mal asesorado o con mala información que le llegaba y en la que me asociaba a mí con conductas presuntamente delictivas, cosa que nunca ha ocurrido, no tengo ni una sola acusación en la Fiscalía y mucho menos he estado imputado”, contó Héctor Mantilla en diálogo con BLU Radio.