Si no revocamos a Juan Carlos Cárdenas vamos a sacar muy poquitos votos: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández está nuevamente en medio de una polémica tras conocerse un audio donde pide 20.000 firmas para revocar al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, proceso que se canceló la semana pasada tras no recogerse las firmas requeridas.

En el audio se escucha al ingeniero Hernández 'regañando' a sus interlocutores porque no están trabajando para recoger las firmas para la revocatoria del alcalde Cárdenas.

“Basados en que hay que fortalecer es la marca, quiero pedirles el favor que entre todos recojan 20 mil firmas válidas para revocar a Cárdenas. No vamos a inscribir lista de Cámara hasta que tengamos esas 20 mil firmas (…) si no revocamos a Cárdenas vamos a sacar muy poquitos votos“. afirmó Rodolfo Hernández.

El candidato presidencial además afirma que le pidió a Zoraida Ortiz, exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ayudar en la recolección de las firmas.

"A todos a los que echó Cárdenas, que trabajaron bien, que no son ladrones, yo los invite a que recogieran firmas. Incluso, escuchen bien, le pedí a Zoraida Ortiz, exgerente del Acueducto. Hace 15 días le enviamos los documentos para la firmas de revocatoria de Cárdenas, pero imagínese cuantas firmas ha recogido (…) acabe de llamarla, 90 firmas. Pero cuando se revoque a Cárdenas si viene por el puesto de 15 millones, yo ya me mame de que hagan eso", manifestó en la conversación Rodolfo Hernández.

Hernández también le reclama al exsecretario de Desarrollo de Bucaramanga, Jorge Figueroa, para que trabaje más en la recolección de firmas.

Rodolfo Hernández manifestó que "si no quiere trabajar se nos jode, nos toca devolverla la plata. Bastante nos ha costado el desprestigio porque usted es uribista, pero eso a mí no me interesa, pero debemos insistir, no solo con poner la plata para garantizar los gastos de la campaña, sino con recoger 20 mil firmas".