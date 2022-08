Solsalud y Convergencia Ciudadana apoyaron a paramilitares en Santander: exgobernador Hugo Aguilar

El exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, Hugo Aguilar Naranjo, reveló detalles desconocidos sobre cómo los grupos de Autodefensas permearon la política, la economía y la sociedad en el departamento.

Señaló que acompañó al exsenador Luis Alberto Gil Castillo hasta la sede de los paramilitares en el Magdalena Medio para "evitar que lo matarán", porque era visto como un aliado de la guerrilla por ser un desmovilizado del M-19.

Publicidad

"Llegamos al corregimiento de San Rafael de Lebrija, donde estaba el comandante del Bloque Central Bolivar, alias 'Camilo Morantes', porque el general Tobías Durán Quintanilla, quien era el comandante de la Policía en Bucaramanga, me había advertido que existía un plan de los paramilitares para atentar contra las directivas del partido Convergencia Ciudadana", expresó.

El exgobernador señaló también que a esa reunión con los paramilitares, fuera de Luis Alberto Gil Castillo, asistieron igualmente Jairo Céspedes (gerente de Solsalud), Nelson Franco y otras personas.

"Llegamos a una cafetería y apareció 'Camilo Morantes', parecía un 'Rambo' con armas y escoltas", manifestó Aguilar.

"Nos perdonaron la vida. Ahora tenemos que arreglar el puesto de salud, ayudar en una feria y suministrarle todos los medicamentos al Bloque Central Bolívar. En ese momento nace la relación entre Convergencia Ciudadana con los paramilitares y la mía con el partido", aseguró el exgobernador Aguilar que le dijo Luis Alberto Gil al terminar la reunión

Publicidad

Otro dato revelador que entregó Hugo Aguilar es que entre los años 1998 y 2005 "todos los políticos de Santander debían pedirle permiso a los paramilitares para hacer proselitismo en la región". Indicó que, en ese sentido, "el que lo niegue está diciendo mentiras" y reconoció que él lo hizo "siempre a través de los líderes" y que, por esa razón y error, está preso.

También señaló que en el municipio de Encino los paramilitares convocaron a una reunión con varios políticos: "yo llegué hasta La Cantera, después de devolví, pero veía pasar carros con dirigentes políticos", aseveró.

Publicidad

Aguilar Naranjo manifestó que ganaderos y palmicultores "debían pagarle a las Autodefensas" y que "otra fuente de ingreso de los paramilitares era el tubo de Ecopetrol".

Recordó el coronel (r) de la Policía que, días antes del asesinato del sacerdote Pauselino Camargo en Cúcuta, trató de intervenir ante las Autodefensas para que no cometieran el crimen.

"El diputado Nelson Franco me buscó para buscar un acercamiento con las Autodefensas porque querían matar al padre Pauselino. El sargento Moreno buscó un contacto de Carlos Castaño y alias 'Don Berna', viajamos hasta Córdoba, pero ellos me afirmaron que no tenían injerencia en Norte de Santander, me devolví, le comenté a Nelson y para desgracia asesinaron días después al sacerdote", dijo.

Finalmente, el exgobernador Hugo Aguilar, pidió perdón a las víctimas de los paramilitares en Santander.

Publicidad

"Después de servirle a Colombia cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz, el cual fue permitir que las Autodefensas de Colombia apoyaran mi proyecto político dejándome llevar por las malas practicas y la avaricia de poder. Reconozco que varias personas que no votaron por mí fueron sacadas del departamento", contó.

Tras pedir perdón, Aguilar Naranjo ofreció resarcir el daño causa entregando una finca, extensas plantaciones de caña de azúcar, dos trapiches, terrenos para la construcción de vivienda, ganado, cultivos de maracuyá, lulo y un proyecto turístico en la Cueva de Los Murciélagos ante la JEP.

Publicidad

También le pidió perdón a su esposa Mónica Maria Barrera y familia por sus actuaciones.

Actualmente, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, está en libertad condicional, pero en su contra hay otros procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

Escuche el podcast Sin tabú: