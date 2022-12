Teniente del Ejército, al borde de la muerte por extraña enfermedad

El teniente Juan Carlos Bueno, con 30 años de vida, ve cómo esta se le va por una extraña enfermedad que lo tiene al borde de la muerte. Su familia, en un dramático relato, pide que una fundación médica o investigadores se apoderen de su caso que podría ser único en el país.

“Él trabajaba en el Ejército, comenzó a tener una pérdida de memoria mientras estaba en un curso de ascenso, tenía que estudiar, pero se le olvidaban algunas cosas y comenzaba a temblar. Después de eso se le empezó a olvidar todo y ya no conocía el color del cepillo de dientes ni que era lo que había hecho cinco minutos antes”, relata Lizeth Rodríguez, esposa del teniente.

Tras decenas de exámenes los médicos no han encontrado un diagnóstico real de su enfermad. Su esposa asegura que ha sido progresiva.

“El primero de mayo de este año se despertó, pero ya no podía hablar, no se movía, le realizaron una biopsia que muestra que tiene una inflamación cerebral pero no se ha encontrado de que enfermedad sufre”, dice.

La mujer cuenta que el militar se empezó a enfermar mientras estaba trabajando en las selvas colombianas, en la zona de Hituango en Antioquia. Manifiesta que el seguro militar le ha ayudado, pero pide que un médico investigador se apropie de su enfermedad para tratarla y buscarle una cura.

“Estamos buscando a alguna entidad de salud o alguien que haya conocido un caso como este o se interese en él para que nos ayude con un tratamiento más oportuno antes de que él siga deteriorándose”, añade.

