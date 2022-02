Testimonios de familiares, claves para judicializar a venezolano por asesinato de Nickol Valentina

Siete testimonios, entre ellos los de tres familiares, fueron claves para judicializar a Pedro José Trujillo Pérez, el confeso asesino de la estudiante Nickol Valentina Rodríguez, en hechos ocurridos el pasado 24 de febrero, por robarle el celular.

Según relató la fiscal del caso, Mary Luz Tarazona, durante las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento, tres familiares, una exnovia, un vigilante, un vendedor de helados y una transeúnte fueron las personas interrogadas y que sirvieron para comprobar la responsabilidad de Pedro José Trujillo Pérez en el crimen, quien en el interrogatorio tras su captura aceptó su responsabilidad, hecho que confirmó en audiencia ante el juez.

La exnovia de Pedro José le contó a la Fiscalía que ella tenía el presentimiento de que él era el responsable de la muerte de la estudiante.

“Se le preguntó a ella que porqué piensa que él estuvo involucrado y dijo que desde ayer tuvo el presentimiento y que vio cuando Pedro José llegó a la casa en frente de donde ella vive y le estaba haciendo señas y que llegara hasta la esquina, pero que no fue por no tener problemas con su marido”.

También contó la exnovia de Pedro a la Fiscalía que recibió una llamada de él donde le pedía prestado dinero.

“Después la llamo diciéndole que le colaborara y le hiciera el favor enviándole plata por Efecty para pagar una pieza porque no quería quedarse en la calle y que estaba esperando a que un amigo le pagara, le dijo que estaba en Cúcuta”, relató la fiscal sobre el interrogatorio a la exnovia del asesino de Nickol Valentina.

La Fiscalía también obtuvo los testimonios de tres familiares.

“Su sobrino dice que para el 24 de febrero de 2022 estaba en su casa como a las 4:00 de la tarde y dice que su tío le había pedido el favor de recoger el celular que lo había dejado cargando en la caseta del vigilante y se le había olvidado”.

“Se fue para Regaderos donde vive la novia y hacia las 8:00 de la noche lo llamó para que le prestara un bolso, lo vio angustiado, afanado, asustado y el tío le dijo que están buscando mi cabeza, yo no lo quería hacer, la niña se murió y yo no lo quería hacer, yo no le quería meter las puñaladas a la niña, este entrevistado le cuestiona por lo hecho y sin embargo se va de la casa”, reveló la fiscal.

El testimonio de la cuñada da cuenta de que Pedro José llegó a la casa en actitud sospechosa.

“Dice que para el 24 de febrero a las 4:00 de la tarde vio a Pedro José en actitud sospechosa, inquieto, entraba al baño, se rascaba la cabeza, en su mano derecha tenía un trapo envuelto”, narró la fiscal del testimonio recolectado.

Igualmente, el ente investigador interrogó a otro familiar para confirmar la identidad de Pedro José en sus redes sociales y comparar fotografías y videos recolectados por la Policía Judicial.

“Con fotogramas de Policía Judicial de los videos que lograron recaudar, la verificación del Facebook quien afirmó el familiar que este señor aparece en Facebook como José Trujillo y verificaron que el implicado viste con el mismo polo azul y corresponde a las aportadas por los testigos”, indicó la fiscal Tarazona.

En la zona donde ocurrieron los hechos la fueron interrogadas tres personas más, un vigilante, un vendedor de helados y una transeúnte, testimonios que le sirvieron a la Fiscalía para establecer las características físicas de Pedro José Trujillo.

Un vigilante del sector confirmó que el confeso asesino es conocido en la zona del Mesón de Los Búcaros como ‘El Negro’.

“El guarda de seguridad manifestó que conoce aquí al implicado y que conoce a José Trujillo Pérez como ‘El Negro’. Efectivamente el 24 de febrero esta persona estuvo en el sector desde la 1:00 de la tarde que inclusivo le pidió que le cargara el celular y que luego mandó a recogerlo con otro familiar”, señaló la fiscal.

Con los videos y fotografías se abordó a un vendedor de helados quien confirmó que también conocía a Pedro José.

“Un señor que vende helados que señala que sobre las 4:00 de la tarde comentaban lo que había ocurrido y habló con el vigilante del sector quien le pidió que le devolviera el celular a ‘El Negro’ que no volvió y que se le quedó, que lo estaba cargando, que luego volvió otra persona el primo del negro y reclamó el celular”.

El último testimonio fue el de una transeúnte quien confirmó que vio al hombre corriendo como si huyera de algo.

“Nos señala que observo un hombre alto, de pelo oscuro, de jean y polo azul”.

Además de dar a conocer los relatos de los testigos con los que la Fiscalía armó el rompecabezas para lograr judicializarlo, la fiscal relató la confesión sobre el crimen que realizó Pedro José.

“En el interrogatorio él contó que había visto sola a la niña en el túnel, la abordó y la cogió por el cuello, que ella se alcanzó a soltarse, volvió y la cogió del cuello y la apuñaló en el cuello y otra que no recuerda dónde y huye. Que cuando se fue la niña aún estaba de pie”.

Igualmente que cometió el crimen por necesidad.

"Pedro José Trujillo Pérez reconoce haber realizado este hecho y que estaba necesitado, que tiene un hijo en Venezuela por quien tiene que responder, pero que está arrepentido y le pide perdón a los padres", dijo la fiscal.

Los videos con los que cuenta la Fiscalía muestran al hombre, horas previas al crimen, caminando por el sector, entrando al túnel donde asesinó a Nickol Valentina y saliendo del mismo.

Desde el viernes 25 de febrero cuando se conoció la muerte de Nickol, no pararon las manifestaciones y voces de protesta en Bucaramanga. Ese día, estudiantes y padres de familia del colegio Normal Superior, donde estudiaba la menor de 15 años, realizaron un plantón que se extendió durante 15 horas en el sector del Mesón de Los Búcaros, en la noche hubo velatón y un artista santandereano pintó un mural como homenaje, justo en el sitio donde fue asesinada la joven .

El sábado 26 de febrero, nuevamente hubo una multitudinaria marcha que llegó hasta la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander donde estudiantes de varios colegios, padres de familia y comunidad en general clamaban justicia y una condena representativa para el responsable del asesinato.

Este domingo 27 de febrero, al tiempo que se realizaba la audiencia contra el agresor, una caravana de carros y motos con bombas blancas y rosadas acompañó el carro fúnebre desde la funeraria Los Olivos hasta el cementerio Las Colinas para darle el último adiós a Nickol Valentina Rodríguez.

