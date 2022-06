"Tiene la puerta abierta para cumplir mi programa de gobierno": Rodolfo Hernández a Sergio Fajardo

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, después de cerrarle este fin de semana la puerta a Sergio Fajardo , y a otros líderes de la Coalición de la Esperanza, dejó abierta una ventana para que Fajardo ingrese a su campaña.

"El (Fajardo) es un hombre bueno, hice cuatro intentos, no deciden nada. Creo que ya tiene tiene la puerta cuando él se quiera venir, pero a cumplir el programa que ganó. Yo no puedo aceptar la distorsión del programa mío que tiene 6 millones de apoyos por uno que tiene 800.000", afirmó Hernández.

Sobre las encuestas, que muestran una tendencia en el aumento de la intención del voto en blanco para la segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández pidió a los colombianos que se pregunten si votar en blanco resuelve los problemsas.

"Si ser neutro es la opinión, la conciencia dice que apoya una definición sobre el mando de Colombia. Allá ese colombiano, yo no puedo hacer nada diferente a respetarle la opinión, no la comparto. Qué le pregunten a su conciencia sí votando en blanco resuelven los problemas. Yo aquí me comprometo a todos los colombianos a no robarle nada a no decirle mentiras y no traicionarlos”, dijo.

Rodolfo Hernández hizo estas aseveraciones en el Seminario Internacional del Cacao, que se realiza en el Centro de Convenciones de Bucaramanga - Neomundo.