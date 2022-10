Trabajadores de Santander, en el limbo por suspensión de Ruta del Sol

Con la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de suspender las obras de la Ruta del Sol que adelantaba la multinacional Odebrecht por su escándalo de corrupción, más de 2.000 trabajadores se ven afectados, debido que la empresa brasilera no les ha pagado oportunamente su salario.



El vocero de los trabajadores, Jaime Hernández, habló de la difícil situación económica que viven los pobladores de Sabana de Torres, Santander.



“No sabemos a quién cobrarle, no sabemos quién nos va a responder. Aquí en el municipio de Sabana de Torres son aproximadamente tres mil millones de pesos que se debe a transportadores, a volqueteros y a empresas de bienes y servicios”, señaló.