¿Qué falló en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja? Costó 1.7 billones y colapsó tras inauguración

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, habló sobre el colapso de un tramo de la vía entre la capital santandereana y Barrancabermeja el cual fue inaugurado el pasado 1 de junio por el presidente Iván Duque.

"Es gravísimo, viene el reto enorme de establecer lo sucedido y obviamente la responsabilidad e la concesión. Esta era la alternativa a la vía tradicional. Es una app que hace parte de la ruta del Cacao, costó 1.7 billones de pesos aproximadamente ", indicó Rincón.

"No tenemos una explicación contundente, hemos oído algunas explicaciones o versiones alrededor de filtraciones de agua o más, pero no conozco una posición oficial y mal haría en aventurarme a algo diferente", agregó.

Según Juan Carlos Rincón, la inesperada situación causó desconcierto y de momento existe una importante comunicación con el fin de establecer lo sucedido y tomar los correctivos.

"Estamos desconcertados con lo sucedido, muy desconcertados. Cerca de 32 gremios estamos en comunicación permanente con este tema y realmente estamos esperando el dictamen, estamos esperando pronunciamientos de la ANI, esperando la posición de la de la concesión y las acciones a emprender", complementó.

El presidente de la Cámara de Comercio de la capital santandereana se refirió a la falla La Leona, que genera inestabilidad en el corredor Bucaramanga - Barrancabermeja y que se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la región.

"La vía buscaba esquivar al máximo la falla. Creímos que iba en un trazado diferente al tradicional. Si se mira el mapa, es fácilmente entendible. Es una formación inestable, compleja. Los túneles, que están por la vía nueva, buscan que tengamos confiabilidad y transitabilidad", afirmó Rincón.

