Vía que lleva de Bogotá a Bucaramanga completa 8 horas cerrada por protesta en El Socorro, Santander

Ocho horas cerrada completa la vía nacional que comunica Bucaramanga con Boyacá y Cundinamarca, a la altura del municipio de El Socorro, en Santander , donde cientos de habitantes protestan ante la determinación de la alcaldesa Claudia Porras de entregar el alumbrado público a una empresa de economía mixta que fue creada hace cuatro meses.

La comunidad busca detener la firma de ese contrato que por 30 años le daría el control a una empresa de Barranquilla, la cual está programada para el próximo 14 de diciembre.

Víctor Solano Franco, líder cívico, expresó la pretensión de la comunidad de El Socorro: “La petición es muy sencilla, que se suspenda el acto de licitación para 2024, en donde esa licitación que pretende otorgar el alumbrado público por 30 años, pues por lo menos sea una decisión de la administración que llega”, dijo.

La tensión ha escalado al punto de instalar una mesa de negociación con la participación del secretario de Gobierno, la personera municipal y representantes de la comunidad, así como efectivos del Ejército y la Policía.

No obstante, Sara Ramírez, otra de las líderes del municipio, dijo que mientras no haya algún acuerdo, el bloqueo continuará: “No se va a levantar el paro, eso sí lo tenemos súper claro. Hasta el momento no se va a ceder, vamos a seguir hasta que no se tenga el acuerdo que se necesita para el pueblo”, señaló.

Debido al bloqueo y a las denuncias de la comunidad, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, publicó a través de sus redes sociales un video en cuya descripción se lee: “Descubrimos el nuevo esquema para amarrar el alumbrado Público del País. ‘El turco’ Hilsaca el ‘Zar del alumbrado público’ y sus redes quieren aterrizar en Santander”.

Según Avendaño, la licitación de la Alcaldía de El Socorro para establecer una empresa de economía mixta para el alumbrado público podría estar direccionada hacia empresas vinculadas a Alfonso del Cristo 'El Turco' Hilsaca, quien ha estado envuelto en varios escándalos judiciales y de quien se ha dicho ha financiado varias campañas políticas en todo el país. En una acción preventiva presentada ante la Procuraduría General de la Nación, Avendaño busca la suspensión de dicho proceso.

En la comunicación, el representante Avendaño revela que dos empresas de la Costa participaron en la licitación: American Lighting S.A.S, vinculada al 'Turco’ Hilsaca, y Tecnoproyectos Ingeniería S.A.S, cuyo representante legal es Joaquín Enrique Piñeres, también vinculado a empresas de los socios de 'El Turco’ Hilsaca.

Avendaño dice que Tecnoproyectos no cumpliría con los requisitos de capacidad financiera, técnica y jurídica, pero curiosamente cumpliría con lo exigido en la convocatoria bajo la representación de la empresa que él mismo dirige y que actualmente opera el alumbrado público en Valledupar.

El representante afirma que la estrategia resultó en que solo American Lighting S.A.S, vinculada a 'El Turco’ Hilsaca, quedó habilitada para contratar. Carlos Alfonso Franco Delgado, ingeniero eléctrico y mano derecha de Hilsaca, estaría a cargo de operar el alumbrado público en El Socorro.

“En el municipio de El Socorro se estima que son cerca de $2.100 millones en promedio que se van a recaudar anualmente en el recibo que pagan todos los socorranos de la luz. Esta plata va para el alumbrado público, pero a ellos solamente les comprometen en invertir 6.800 millones de pesos y cambiar cerca de 3.000 luminarias. Esto qué quiere decir, que en cerca de 7 u 8 años van a recuperar la inversión que han puesto inicialmente y si se estima que sea a 30 años se puedan recuperar esos recursos, lo que quiere decir que habrán hecho un recaudo cercano a los 70.000 millones de pesos… Un negocio redondo que ‘El Turco’ Hilsaca quiere expandir por todo el país”, concluyó el representante Cristian Avendaño.

Por ahora, el bloqueo en El Socorro ha dejado un monumental trancón, pues ya son varias horas en que automóviles, buses de servicio público y tráfico pesado han estado represados.

