Vuelve y juega: ladrones robaron a periodista cerca del túnel donde asesinaron a niña en Bucaramanga

La periodista y estudiante de último semestre de Comunicación Social, Andrea Suárez, denunció en sus redes sociales que este viernes fue víctima de robo muy cerca del punto donde asesinaron a la niña Nickol Valentina Rodríguez por hurtarle el celular.

“Iba en camino hacia el metro de la Quebradaseca para ir a la Universidad y justo iba pensando en Nickol, justamente pensaba que en cualquier momento nos pueden matar por un celular, y me robaron. Yo iba hacia las 11:15 de la mañana, había mucha gente alrededor y aún así me robaron”, contó a BLU Radio.

Aunque salió ilesa, relató que sintió mucha preocupación.

“Estos mismos sujetos han robado a muchas mujeres en esa zona, a mi afortunadamente no me pasó nada, pero a otras las han arrastrado, iba pasando la calle y me arrancaron el bolso, quedé en shock”, dijo.

Ayer en Bucaramanga mataron a Nickol Valentina de 15 años por robarle el celular. Hoy unos sujetos me ROBARON TODO mientras iba caminando hacia la universidad. Es muy triste tener q lidiar con la inseguridad de esta ciudad, uno no espera irse a estudiar y llegar sin nada a casa. pic.twitter.com/r2zCCnM9xp — El idioma de las flores (@AndreaSuarezy) February 25, 2022

Pese a que llamó a la Policía, los uniformados se demoraron en llegar.

“Hoy esa zona se supone que estaba con más seguridad, pero no les importa, la Policía llegó dos horas después para atender mi caso”, agregó.