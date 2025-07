Compró varias cubetas de huevos y terminó con más de 60 pollitos recorriendo su casa

En redes sociales se viralizó un curioso video sobre una mujer que compró varias cubetas de huevos y, horas después, terminó sorprendida con las decenas de pollitos que estaban recorriendo su casa.

Tal vez usted se ha imagina esta situación con sus amigos o familiares y pensó que nunca podría ser posibles, pero, aparentemente, quedó evidenciado en las siguientes imágenes que podría suceder.



¿Dónde ocurrió los 'Pollitos en fuga'?

De acuerdo con diferentes medios internacionales, este inesperado suceso se registró en la provincia de Shandong, en China, generando cientos de reacciones y comentarios por lo sucedido, pues algunos dudan sobre la veracidad de las imágenes y el tamaño de estas aves recién nacidas.

Según su versión, la mujer compró tres cubetas de huevos, las dejó en su casa y se fue a trabajar durante varias horas. Después, cuando regresó a su hogar, se encontró con la escena de, aproximadamente, más de 60 pollitos recorriendo su casa.

Pollitos salieron de cubetas de huevos Foto: captura de video redes sociales

De hecho, en las imágenes se puede ver cómo algunos pollitos están en el lavavajillas, en el piso de la cocina y la sala, en el mesón y algunos permanecían en el cascarón que seguían en la cubetas de huevos.

Asimismo, no todos los huevos estaban rotos y por eso se presume que son más de 60 las aves que nacieron, pues cada cubeta tiene espacio para 30 unidades.

#Viral | Una cipota fue al mercado, compró unos huevos y los dejó tranquilos en la casa antes de irse a camellar, per se llevó tremenda sorpresa cuando regresó, en lugar de huevos, la casa estaba llena de 70 pollitos recién nacidos. pic.twitter.com/zDSO8BxAIj — Noticias Reales (@NoticiasRSV) July 17, 2025

Las imágenes se han viralizado en diferentes redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y X, especialmente por el canto que realizaban los pollitos.



¿La temperatura, clave para este viral suceso?

Las elevadas temperaturas que se están registrando en China podrían haber sido un factor determinante para que los pollitos hayan seguido su proceso de incubación y, posteriormente, romper el cascarón para darle una sorpresa a esta mujer.

Publicidad

Sin embargo, genera duda lo ocurrido porque normalmente los huevos que se comercializan no reciben el proceso de incubación. Además, en el video se ve a pollitos con un tamaño considerable, por lo que quedan inquietudes si realmente son "recién nacidos".

"Jajaja esos pollos no son recién nacidos", "no lo creo , 🐣nacen muy mojados, y no hay manera que eclosione él huevo sin calor", "Yo no vuelvo a comer huevo. Si fuera mi caso", entre otros comentarios.