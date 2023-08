¿Cómo evitar los problemas dentales de los perros?

Las mascotas se convirtieron en parte fundamental de los hogares, que consideran a perros y gatos, en su mayoría, como miembro del núcleo familiar.

Muchas familias tienen buen cuidado de sus mascotas, en el caso de los perros existen hasta seguros de salud, pero en medio de ese cuidado, el dental es uno de los primordiales, pues de no hacerlo correctamente puede tener consecuencias graves.

En el marco de Expopet, feria que se llevó a cabo en Corferias y que se enfoca en la tenencia responsable, el bienestar y el cuidado de las mascotas, se llevan a cabo diversas actividades como agility, canisalto y la copa felina. Expertos en salud oral y nutrición están presentando cifras alarmantes sobre la salud bucal de las mascotas, revelando que el 80% de los perros presenta enfermedades dentales.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por MARS Colombia, en el país existen alrededor de 15 millones de hogares, de los cuales aproximadamente el 40% cuentan con perros y gatos como integrantes, sumando un promedio de 1.4 mascotas por hogar. Dentro de este panorama, se destaca que el 80% de los perros padece enfermedades dentales, como caries, enfermedades periodontales, maloclusiones, fracturas dentales, estomatitis y dientes supernumerarios, entre otras problemáticas.

Estas afecciones, en gran medida, se derivan de la falta de información en cuanto al cuidado oral de las mascotas. La prevención y el mantenimiento de una higiene dental regular son fundamentales para preservar la salud bucal de los caninos. La limpieza dental profesional, el cepillado de los dientes en el hogar y el uso de barras de cuidado oral diario son medidas esenciales en este sentido.

Además, resulta crucial establecer hábitos adecuados de cepillado dental, haciendo uso de métodos como masajes en las encías antes del cepillado y la introducción de premios de cuidado oral diario, a fin de asociar esta práctica con experiencias positivas y convertirla en una rutina cotidiana.

“Las enfermedades dentales no solo afectan la salud bucal de los perros, sino que también pueden tener un impacto en su salud general. Cuando los perros no permiten realizar una rutina diaria de aseo o el cuidador no tiene tiempo para esta labor, es efectivo suministrar las barras de cuidado oral diario que reducen la formación de sarro, limpian los dientes difíciles de alcanzar y mantiene las encías saludables” afirma Michelle de Rhodes desde MARS.

Es importante considerar que la etapa de vida y la edad del perro tienen influencia en la rutina de cuidado oral. Para cachorros, se sugiere iniciar el cepillado a los 2-3 meses de edad, realizándolo al menos una vez por semana. En el caso de perros adultos, se recomienda aumentar la frecuencia del cepillado y contemplar la realización de exámenes dentales.

En resumen, la feria y las reveladoras cifras presentadas subrayan la necesidad de abordar todos los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de las mascotas. Desde la nutrición hasta la higiene oral, cada aspecto es esencial para asegurarles una vida plena y saludable.