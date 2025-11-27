Consecuencias de pedir asilo en otro país sin necesitarlo: le puede traer serios problemas

Las personas que solicitan asilo en otro país tienen una particularidad y es que son aquellas que necesitan protección internacional por razones como guerras, persecuciones, violencia o violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo su vida o su libertad.

Otros motivos pueden ser políticos, religiosos, étnicos o de género y una solicitud de asilo protege a la persona de ser deportada mientras se evalúa su caso. Sin embargo, existen consecuencias graves de solicitar esta ayuda sin necesitarla.

Según el más reciente informe de. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el tercer país con más solicitudes de asilo en el mundo, pues casi 393.000 colombianos hicieron la solicitud en 2024. Además, dicho documento también revela que solo es superada por Sudan y Venezuela.

Frente a esto, la ONU manifestó que “este tema deja de ser invisible y se asuma como una responsabilidad del Estado”.



Consecuencias de pedir asilo en otro país sin necesitarlo

Solicitar asilo es un derecho y todas las personas en el mundo pueden ampararse en él. Por tanto, un país no debe expulsar ni devolver a nadie que esté bajo esta solicitud en contextos en los que peligra su vida.



Este principio de no devolución está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; “también se consagra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional consuetudinario, por tanto, todos los países deben garantizar que se cumpla con este principio”, indica la Acnur.

No obstante, el asilo ya no es una opción para migrar a otros países, pues la Cancillería recordó que esta modalidad no es una alternativa válida para quienes viajan por razones económicas o buscan quedarse en el territorio sin la debida documentación.

Por ello, es importante saber cuáles son las consecuencias de pedir refugio en otras naciones sin necesitarlo, pues acarrea serios problemas como:

Deportación y prohibición de la entrada.

No poder acceder a una visa de trabajo o estudio en el futuro.

Estar en un limbo migratorio sin poder trabajar.

¿Cómo pedir asilo en otro país?

Aquellos que cumplan con las condiciones descritas anteriormente, pueden pedir asilo en otro país y, para ello, deben presentar una solitud en el territorio en el que se encuentran, ante una autoridad nacional de migración o a través de una oficina del Acnur. Además, hay que seguir el paso a paso:

