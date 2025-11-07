Esta es la campana más grande de Colombia que atrae a turistas: queda a tres horas de Bogotá

Desde ya los colombianos se preparan para una de las épocas más esperadas del año, la Navidad, pues la música y las tradiciones se comienzan a ver incluso antes de llegar diciembre.

Es habitual que muchos hogares empiecen a montar sus decoraciones navideñas desde inicios de noviembre, con el objetivo de que esta festividad dure más tiempo.

Elementos como el árbol de Navidad, el pesebre, la corona de Adviento, las luces, entre otros, son símbolos que no pueden faltar por esta temporada. A estos se le suma un objeto decorativo que alegra las noches de las novenas y hasta de los pueblos, las campanas que resonan para recordarle a la gente que se acerca una celebración eucarística o simplemente anuncia la hora.

De hecho, existe una campana considerada la más grande de Colombia y queda a pocas horas de Bogotá.



Entre las montañas se ubica un municipio que es reconocido por sus artesanías, su actividad minera y por quedar en el altiplano Cundiboyacense. Se trata de Nobsa, según la etimología Chibcha, significa “nombre ilustre de persona”, más precisamente, nobleza.



La campana más grande de Colombia que atrae a turistas

Un nuevo icono turístico en Boyacá alberga una campana de 25 metros de alto, esta enorme construcción queda en la vereda Ucuenga, en Nobsa, la cual fue construida como símbolo de los 250 años de tradición campanera que distingue al municipio.

Dese hace años, en la vereda se trasmite de generación en generación la técnica y diseño para la elaboración de las campanas. Se dice que dicho conocimiento fue traído por el español Juan de Gauss, quien impregnó el aroma de estaño, cobre y bronce hace más de cien años, desde entonces, se han elaborado campanas para muchas iglesias en Colombia y hasta fuera del país.

Foto: Tomada de Instagram.

¿Cómo llegar a la campana más grande de Colombia?

La campana gigante hace parte de un nuevo parque temático que está próximo a abrir sus puertas. Además de la principal atracción ya mencionada, el lugar ofrecerá un mirador panorámico, espacios culturales y tiendas artesanales que reflejarán el talento local.

El Parque de la Campana promete convertirse en un imperdible turístico de Boyacá, los interesados en llegar deben tomar desde la capital del país la ruta Bogotá - Tunja - Sogamoso y luego de tres horas, aproximadamente, arrivará a su destino.

Loa habitantes y aquellos que han tenido la oportunidad de conocer el municipio lo describen como un lugar donde la historia, el arte y el paisaje repican al unísono para contar el orgullo de una tierra que suena con fuerza.