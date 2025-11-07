En vivo
Turismo  / Esta es la campana más grande de Colombia que atrae a turistas: queda a tres horas de Bogotá

Esta es la campana más grande de Colombia que atrae a turistas: queda a tres horas de Bogotá

Entre las montañas se ubica un municipio que es reconocido por sus artesanías, su actividad minera y por quedar en el altiplano Cundiboyacense, además, ahora alberga un ícono turístico que representa más de 250 años de historia.

