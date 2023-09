¿Qué hacer con los colchones dañados o que ya no sirven? Acá algunas soluciones

Los colchones son un elemento importante a la hora del descanso, mientras este se adecue al estilo de vida y tenga las condiciones para que se adapte a la persona, mejor será la recuperación de energía.

Pero, cuando ya los colchones cumplen su ciclo, su adecuada disposición es de suma importancia para promover no solo la sostenibilidad ambiental sino la salud pública, al estar compuestos de materiales de difícil biodegradación p ueden tardar hasta 100 años en este proceso, generando contaminación y uso masivo del volumen en los rellenos sanitarios. En Colombia durante el 2022, se dispusieron y se gestionaron adecuadamente 669 colchones, lo que corresponde a menos del 0.05% de los producidos.

Frente a esta realidad, tres importantes marcas colchoneras se aliaron y hoy son las primeras compañías en Colombia en implementar un ambicioso programa gratuito de posconsumo de colchones, el cual espera incentivar el proceso de recolección, procesamiento y disposición final de los colchones que ya no serán usados, para que sus materiales sean aprovechados de manera eficiente y así generar un impacto positivo en el medio ambiente.

Según los expertos cuando un colchón va a un relleno sanitario puede ocupar en promedio 0.6 m3, el mismo espacio que ocupan los desechos de dos familias en el mes.

¿Cómo funcionará el programa?

“Al comprar un nuevo colchón se le ofrecerá al cliente de manera gratuita la recolección del producto que se desechará, si el cliente acepta, se coordinará el proceso de recolección de forma separada con una empresa certificada para el manejo de residuos, lo cual asegura transparencia y un adecuado empleo de los materiales”, señaló a Blu Radio Armando Caycedo, gerente general de Americana de Colchones,

Cabe resaltar que, durante el proceso de desensamble y disposición, la empresa certificada separa el acolchado, el cual es convertido en combustible para calderas (CDR) y la unidad resortada se vende como chatarra.

¿Qué hacer con un colchón viejo?

Cuando llega el momento en que tu colchón ha alcanzado el final de su ciclo de vida, existen diversas opciones a considerar. El punto limpio es una alternativa, pero si tu colchón aún se encuentra en buen estado, donarlo puede ser una excelente forma de darle una segunda vida y prolongar su utilidad por varios años más. En esta nota, te proporcionaremos toda la información necesaria para reciclar o reutilizar tu colchón usado.

¿Cuánto tiempo dura un colchón?

En promedio, un colchón de buena calidad puede durar entre cinco y siete años, lo que equivale a miles de noches de uso. Sin embargo, es posible extender su vida útil si lo cuida adecuadamente y si se fabricó con materiales de alta calidad y durabilidad.

No existe una fórmula exacta para determinar cuándo es el momento adecuado para reemplazar el colchón. Factores como el uso que le haya dado un niño que aún no controlaba sus necesidades fisiológicas o el clima cálido de tu región que propicia la sudoración nocturna pueden acelerar el desgaste. Por otro lado, un colchón que se encuentra en una segunda vivienda y no se utiliza a diario puede durar más tiempo.

En cualquier caso, todos los colchones se deterioran con el uso normal. Aunque aún le parezca cómodo, un colchón muy antiguo podría haber perdido su capacidad de adaptación, deformarse o volverse menos higiénico debido a la acumulación de células muertas en su interior.

Foto: colchones. Foto: Beautyrest.

¿Cómo saber cuándo es el momento de cambiar el colchón?

Incomodidad: Si se encuentras dando vueltas constantemente en busca de una posición cómoda o si se despierta en mitad de la noche sin motivo aparente, es posible que su colchón haya perdido firmeza y forma, disminuyendo tus niveles de confort.

Olor desagradable: A pesar de lavar las sábanas y fundas con regularidad, con el tiempo, su colchón puede acumular sudor y desarrollar un olor desagradable que no se va fácilmente.

Aumento de alergias: Los colchones viejos pueden convertirse en un caldo de cultivo para ácaros del polvo, bacterias, moho y otros alérgenos. Si eres sensible a estas sustancias, intentar una limpieza profunda del colchón. Si esto no funciona, un colchón nuevo podría ser la solución.

Hundimiento: Si, a pesar de rotar el colchón, este sigue hundiéndose en el centro o en los bordes, podría ser una señal de que los muelles han cedido o la espuma se ha ablandado.

Movimiento excesivo: Si su colchón genera olas cada vez que te mueves o hace ruidos con los muelles, es una indicación de que ha superado su fecha de caducidad.

Considere estos signos como una guía para tomar la decisión de reemplazar su colchón y asegurarse de mantener un buen descanso y una higiene adecuada en su lugar de descanso.

