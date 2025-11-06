Video de supuesto grupo armado en Antioquia: 50% de los colombianos no distingue las noticias falsas

En el oriente del departamento de Antioquia, habitantes están aterrorizados debido a la circulación de un video difundido por WhatsApp y otras redes sociales, en el que se da a conocer la aparición de un nuevo grupo armado en Colombia.

La Policía Nacional desmintió la veracidad del video que hace alusión a un supuesto grupo guerrillero denominado “Frente Conquistadores de Oriente”.

“El Departamento de Policía Antioquia se permite informar a la opinión pública que el video difundido recientemente a través de la aplicación WhatsApp y publicado en la cuenta de X @aguijon2025, alusivo a un supuesto grupo autodenominado “Frente Conquistadores de Oriente”, no corresponde a la realidad y carece de veracidad”.



Video difundido fue alterado

De acuerdo con el comunicado oficial, las unidades de inteligencia verificaron que el video presenta alteraciones en el audio y en la edición, lo que confirma que se trata de un montaje con el objetivo de generar miedo y confusión entre la comunidad.

Además, la institución aclaró que no existe ningún grupo armado con ese nombre en la jurisdicción del departamento.



“El contenido del video tiene como propósito afectar la tranquilidad ciudadana y podría estar relacionado con intentos de extorsión o manipulación informativa”, señala la comunicación de la Policía.



Más del 50% de los colombianos no distinguen las noticias falsas

En concordancia, un estudio reveló que los latinoamericanos tienen serios problemas para distinguir las noticias falsas. El informe "Fake news - Desinformación en Chile y LatAm", muestra que un porcentaje significativo de las personas que participaron "se enfrenta a noticias engañosas o falsas todos o casi todos los días. Brasil encabeza la lista con el 60%, seguido de cerca por Ecuador con el 58%. Colombia, Chile y Argentina también experimentan altos niveles, con 53%, 52% y 51%, respectivamente.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no difundir información sin verificar su origen y reportar cualquier intento de extorsión o hecho sospechoso a las siguientes líneas oficiales:



165 – Antiextorsión y Antisecuestro

123 – Emergencias