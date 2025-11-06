En vivo
Cotidiano  / Video de supuesto grupo armado en Antioquia: 50% de los colombianos no distingue las noticias falsas

Video de supuesto grupo armado en Antioquia: 50% de los colombianos no distingue las noticias falsas

Un estudio reveló que Latinoamérica tienen serios problemas para distinguir las noticias falsas. En Colombia más del 50% de la población no reconoce el contenido veras de uno que no lo es.

