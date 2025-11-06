En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Antioquia planean acciones judiciales contra Gobierno nacional por crisis de la salud

Autoridades en Antioquia planean acciones judiciales contra Gobierno nacional por crisis de la salud

Consideran que solo queda una camino legal ante la falta de cumplimiento de las decisiones de la acción popular impulsada por la Alcaldía de Medellín y otras que no han tenido el efecto esperado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad