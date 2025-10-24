Autoridades de Salud de Antioquia celebran freno del Consejo de Estado al decretazo

Desde Antioquia, las autoridades se mostraron de acuerdo con la reciente decisión con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un nuevo revés pues el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno Nacional había puesto en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, piedra angular de su reforma sanitaria.

La decisión se dio en respuesta a una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.

Sobre este punto se refirió la Secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, quien lamentó la crisis actual en hospitales que no tienen flujo de recursos y llamó improvisadas todas estas decisiones del Gobierno nacional por cambiar el sistema de salud.

"La crisis es profunda, muy preocupante y con la novedad del Consejo de Estado en haber suspendido el efecto del decreto 858, con el cual estaban transformando el sistema de salud, sobrepasando las competencias del legislativo, tocando temas estructurales. Es evidente que el gobierno está improvisando, destrozando el sistema y yo pienso que es responsable de todo lo que está ocurriendo con los hospitales.", indicó Ramírez.



Y es que a junio de este año, la cartera total de Savia Salud y Nueva-EPS con la Red Pública Antioquia estaba llegando a 1.9 billones de pesos, sin contar que a la privada las deudas ya están superando cerca de los 3 billones de pesos.

"Ningún sistema soporta esta situación de la iliquidez. Yo le llamo a eso gran pandemia de iliquidez en el sistema generada por las decisiones improvisadas del gobierno", agregó la secretaria.

Sobre la reciente designación de Luis Alberto Martínez como superintendente de Salud encargado, quien se desempeña como viceministro de Protección Social en su momento fue director de la asociación de hospitales públicos de Antioquia, Ramírez dijo que los por lo menos tres cambios que ha tenido esta entidad durante el Gobierno Petro también “son supremamente lesivos, porque no permiten continuidad en las reglas que se pactan EPS-IPS”.