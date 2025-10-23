Consejo de Estado suspendió temporalmente decreto del Gobierno que cambia modelo de salud en el país

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufre un nuevo revés, esta vez, por cuenta de la decisión que tomó el Consejo de Estado al decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 2025, con el que el Gobierno Nacional había puesto en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, piedra angular de su reforma sanitaria.

Esta decisión se da dentro de una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.

Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.

Esto, para el Consejo de Estado, implicó una modificación sustancial del modelo de prestación del servicio público de salud.



“Al adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública de alcance nacional, el Gobierno nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley, en los aspectos que fueron invocados por el demandante”, señaló el Consejo de Estado.

Además, la demanda sostiene que el decreto omitió la consulta previa con comunidades indígenas, pese a que las nuevas disposiciones podrían impactar el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural.