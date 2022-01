24 de enero de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este lunes, 24 de enero, estuvo en Blog Deportivo el doctor Gustavo Castro, quien habló sobre las afectaciones que podría tener Egan Bernal tras el accidente que sufrió en las carreteras de Cundinamarca luego de estrellarse con la parte trasera de un bus.

"Los diagnósticos son muy globales en este momento. Habla de trauma cervical, torácico, en miembros inferiores. No es muy específico y uno lo entiende (...) Hay que ser prudentes, esperar los resultados de la cirugía", comentó.

Por otro lado, se escucharon las declaraciones de los jugadores Diego Valoyes y Fredy Hinestroza en rueda de prensa previo a los partidos de Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas.

“Soy un jugador que conoce bien la banda. No sé en que posición me pondrá del profe (Reinaldo Rueda), pero estoy dispuesto a jugar en la que me ponga”: Fredy Hinestroza

Además, el exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla habló sobre las declaraciones del jugador Yáser Asprilla, quien aseguró que podría llegar a ser mejor que el exjugador de la Selección Colombia.

“Yo creo que lo que dijo está muy bien, ojalá pueda superarnos a todos, eso es bueno para el fútbol y para la Selección Colombia. Yo soy el primero que lo felicito porque tiene que ser así, todo quisimos ser mejores que nuestros ídolos”, dijo.

