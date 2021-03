A B. Chicó le meten la mano cada 3 días y a nadie le importa: Pimentel sobre polémica en arbitraje

Durante los últimos días se ha creado un debate por las decisiones arbitrales en los partidos de la liga colombiana, al respecto, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, dijo en Blog Deportivo que “siempre pasa lo mismo”.

“Aquí siempre pasa lo mismo y no hay cambios, nadie dice nada (…) Instalan el VAR, pero los manejan los mismos, los mismos que manejan a todos los árbitros, ¿queremos seguir como hace 45 años?”.

Además, comentó que Boyacá Chicó se ve perjudicado en cada jornada por el arbitraje, refiriéndose también al partido contra la Equidad, donde perdieron 2-1 con goles desde el punto penal.

“Yo no tengo otra alternativa sino ir Twitter para tratar de defenderme, no tengo hinchada ni prensa, a nadie le importamos ni interesamos. A nosotros nos meten la mano cada tres días y a nadie le importa porque no movemos afición”, dijo.

Estoy aburrido de ver esto cada tres días, yo llego a la asamblea y toma la palabra el presidente de Alianza Petrolera, Equidad, Nacional, Millonarios, todos, ninguno está de acuerdo con el arbitraje, pero curiosamente nadie se pone de acuerdo para que de una vez por todas tomemos decisiones agregó Pimentel.

Por último, aseveró que es una situación que se debe cambiar, pero que nadie toma acciones a pesar de los reclamos de muchos de los conjuntos.

“Hay una realidad de querer que esto cambie, pero asumamos, pero no sigamos protestando y aquí no pasa nada. Esto no puede suceder, estamos en un fútbol del siglo XXI, ya nos vieron la cara a todos, pasan cosas raras”, señaló.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: