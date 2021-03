Instalan el VAR, pero los manejan los mismos que manejan a todos los árbitros: Eduardo Pimentel

Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la situación del arbitraje en el fútbol colombiano, que ha sido criticada en los últimos días durante los partidos de la liga colombiana.

Pimentel señaló que lo que viene pasando en las últimas fechas no es reciente, pues “siempre pasa lo mismo”, pero el problema está en que nadie toma acciones, según recalcó.

“Aquí siempre pasa lo mismo y no hay cambios, nadie dice nada (…) Instalan el VAR, pero los manejan los mismos, los mismos que manejan a todos los árbitros, ¿queremos seguir como hace 45 años?”.

También se refirió al partido entre La Equidad y Boyacá Chicó, donde se pitó una polémica jugada que terminó en penalti. Además, habló sobre la falta de apoyo al tratarse de un conjunto que no tiene la misma hinchada que otros del fútbol colombiano.

“Yo no tengo otra alternativa sino ir Twitter para tratar de defenderme, no tengo hinchada ni prensa, a nadie le importamos ni interesamos. A nosotros nos meten la mano cada tres días y a nadie le importa porque no movemos afición”.

“Nosotros llevamos, maso menos, 23 años en la asamblea de la Dimayor y nunca he tenido una sola asamblea donde no haya un club que no se haya quejado del arbitraje y como se maneja (…) Este es un país donde hay mucha corrupción”, agregó.

El directivo aseveró, además, que ante estas situaciones “nos acostumbramos a convivir con el error, con la trampa, con el enredo, con las situaciones y, ya no nos asombra nada, ¿a dónde vamos a llegar?”.

Estoy aburrido de ver esto cada tres días, yo llego a la asamblea y toma la palabra el presidente de Alianza Petrolera, Equidad, Nacional, Millonarios, todos, ninguno está de acuerdo con el arbitraje, pero curiosamente nadie se pone de acuerdo para que de una vez por todas tomemos decisiones

Pimentel comentó que las decisiones arbitrales en los partidos también dependen de "los equipos, dueños e hinchadas".

“Todo depende de cual equipo sea y quien sea el dueño, que afición tenga, de ahí parten que se tomen decisiones, donde a ellos no les interesa el ‘bochinche’. Ahí la tenemos perdida los de media tabla para abajo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: