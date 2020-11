Amenazan de muerte a jugadora de fútbol que boicoteó minuto de silencio por Maradona

Paula Danepa, la futbolista que hizo una protesta simbólica durante el minuto de silencio que se guardó antes de un partido en homenaje a Maradona, denunció amenazas de muerte.

"Para mí Maradona era un jugador espectacular, pero como para persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades", sostuvo la joven.

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", reveló en declaraciones a Radio Marca .

Danepa, jugadora del equipo Viajes InterRías, equipo pontevedrés de la segunda categoría del fútbol nacional, dio la espalda a sus compañeras de equipo y a las rivales del Deportivo Abanca en el minuto de silencio que se guardó por el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona antes del amistoso que les enfrentó en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

"Lo volvería a hacer una y mil veces más", escribió en su cuenta en las redes sociales, en las que se hizo viral por su gesto.

Según Danepa, Maradona era "violador, pedófilo, putero y maltratador".

La jugadora discrepó de que se guardara un minuto de silencio por Maradona y no por las víctimas de la violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado miércoles.

Dapena destacó las virtudes futbolísticas de Maradona, pero dijo que al exfutbolista no se le pueden perdonar "todas las barbaridades que cometió fuera del campo".

Después del minuto de silencio, su equipo recibió una goleada del Deportivo Abanca (10-0), que es el colista de la Primera Iberdrola con ocho derrotas en otros tantos partidos.