Boca dará la vuelta en el Monumental y callará el estadio como en 2004: Fabián Vargas

Fabián Vargas estuvo presente el domingo pasado en la gran final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. El exjugador colombiano recorrió las instalaciones de La Bombonera y no pudo ocultar su emoción de volver a la que fue su casa durante 2007 y 2009.

“Fue algo muy emocionante. No esperé tener un recibimiento como el que me dio la gente en La Bombonera. Eso me llena de satisfacción y orgullo. Creo que dejé huella y eso es lo más importante, hice una buena labor”, señaló Vargas.

El colombiano aseguró que habría sido difícil ingresar a La Bombonera sin una boleta, pero que afortunadamente hizo lo posible y pudo ingresar a ver la final en una de las tribunas del estadio, considerado una de las canchas míticas del fútbol.

“La hinchada de Boca es una cosa loca, te motiva y te respeta. Llegaron a aparecer como tres hinchas a decirme que me daban sus boletas si yo no conseguía entradas para la final. Decían que preferían ver el partido desde su casa, pero que me querían retribuir algo de las alegrías que yo di”, relató el jugador, de pasado en clubes colombianos importantes como América de Cali y Millonarios.

Precisó que se siente muy afortunado de haber vivido la final desde la tribuna, pues “lo que se vive en La Bombonera no se vive en ningún estadio del mundo”.

“Viví desde allí algo que me perdí como jugador: la fiesta increíble en la tribuna. Es única y fue lo que más disfruté”, dijo.

Tema Edwin Cardona

Dijo que durante su visita tuvo la oportunidad de hablar con el colombiano Edwin Cardona, ausente en la gran final por decisión técnica, y pudo evidenciar que “tiene muchas ganas y mucha energía”.

“Lógicamente está golpeado porque nunca le había tocado vivir una situación como esta de quedar relegado en un partido tan importante. Pero sigue con mucha motivación, yo le hablé mucho, le dije que en el fútbol y en la vida siempre se dan oportunidades y que no se diera por vencido”, manifestó.

El partido de vuelta

Vargas, amante y seguidor fiel de Boca, aseguró que el partido de vuelta de la gran final será muy intenso y disputado y que no hay nada resuelto a favor de ninguno de los dos equipos.

“La verdad no sé qué estaban celebrando los hinchas de River. Todavía es una final que está abierta, un partido que está empatado y que no está para ninguno de los dos. Veo que las cosas están 50-50 y solo se define el 24”, puntualizó.

“Por sentimiento y corazón, tengo confianza en que Boca va a dar la vuelta en el Monumental y se va a escuchar otro silencio como en el 2004 lo escuchamos nosotros”, agregó.

Asimismo, precisó que para ambos equipos es una presión muy grande porque “aquí se está jugando más que el título de la Libertadores. Se está jugando el honor de las hinchadas”.

“Siento que el que gane este partido va a asumir la paternidad por la eternidad. Va a ser muy difícil que después se dé otro tipo de partidos como estos, donde se jueguen cosas tan importantes”, apuntó.

Tema América de Cali

Vargas no ocultó su tristeza por la actualidad del América de Cali y manifestó que la hinchada está cansada de la situación adversa que atraviesa el equipo vallecaucano.

“Se están equivocando y contratan jugadores que no están para vestir la camiseta del América (…) Hay que rearmarse, que ‘El Pecoso’ tenga la oportunidad de rearmarse y contratar. Yo lo había dicho: ‘El Pecoso’ es para cinco partidos, que únicamente los levanta y después, ¿qué va a pasar? Eso se vio, cinco partidos buenos y después volvió a caer el equipo”, sentenció el exjugador ‘escarlata’.

“El América no está para entrar a los ocho; es un equipo grande y debe pelear títulos, pero para eso hay que hacer inversión”, añadió.

