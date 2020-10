Hoy he perdido toda esperanza de ganar este Tour: Egan Bernal

View this post on Instagram

Hoy he perdido toda esperanza de ganar este Tour De Francia, me dejé la piel y unos años de vida. Pero algo dentro de mi ha renacido 🔥 y me quedo con esto. Con las ganas de volver a mi mejor versión. 👊🏽 No se preocupen por mi, que volveré y con más determinación que nunca!! Se lo debo a mi equipo, a las personas que me apoyan, mi país y mi equipo. I will be back 😈👊🏽 📸 @gettysport