La razón por la que Dayer Quintana, hermano de Nairo, salió del Movistar Team

Dayer Quintana salió del Movistar Team, equipo liderado por su hermano Nairo, el año pasado para ser el número uno del Neri Sottoli-Selle de Italia. El ciclista boyacense habló con La Red y confesó que se fue para no ser la sombra de ‘Nairoman’.

En entrevista con La Red, el ciclista Dayer Quintana habló sobre su relación con Nairo. Aunque contó que su relación con su hermano no tiene ningún problema, aceptó que el pensamiento de las personas sobre ser la sombra de ‘Nairoman’ le afectaron, por lo que optó por dejar el Movistar Team y empezar nuevamente en el equipo italiano.

Publicidad

“Como todo hermano quería tenerme siempre cerca a él, pero le dije que era una decisión ya tomada, al principio no le gustó, pero al final cedió”, contó Dayer.

Quintana duró cuatro años junto a Nairo,

pero confirmó que se fue para seguir subiendo en su carrera deportiva.

Vea aquí: Tour Colombia 2020 se correrá en Boyacá, tierra de Nairo y ‘Supermán’ López

“Mucha gente decía que yo estaba ahí por ser el hermano de Nairo, creo que al cambiar de equipo les he demostrado que Dayer Quintana no es la sombra de Nairo sino que también tiene sus capacidades y su forma de ser. Todo fue para que se vea el camino de Nairo, pero también el camino de Dayer”, explicó.

“Siempre he dicho que Nairo es como mi papá a nivel ciclístico, cuando era más joven era un poco desjuiciado, Nairo me hizo rectificar el camino y me hizo enamorar más del ciclismo”, confesó.

Publicidad

Le puede interesar: ​ Miguel Ángel López se queda con el título de la Vuelta a Cataluña

El menor de los Quintana elogió a su hermano y reconoció que, si bien no son iguales, esa diferencia los ha hecho crecer profesionalmente a ambos. Además, le agradeció a Nairo por ser “un ser humano que ha sabido sobrellevar la fama” y varios temas que ni siquiera él ha logrado.

Publicidad

Publicidad