Ciclista tuvo que abandonar La Vuelta tras caída ocasionada por un manifestante propalestino

Javier Romo sufrió la caída el pasado domingo, tras el intento de un manifestante propalestino de llegar hasta la calzada.

Javier Romo
Javier Romo
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:29 p. m.

El ciclista español Javier Romo (Movistar) se ha retirado en el trascurso de la decimosexta etapa de la Vuelta que se disputa entre Poio y Mos debido a las lesiones que le produjo una caída en la jornada del pasado domingo.

Romo (Villafranca de los Caballeros, 26 años), sufrió la caída camino de Monforte de Lemos, tras el intento de un manifestante propalestino de llegar hasta la calzada y la irrupción en la carretera para controlar al espontáneo.

El ciclista toledano tomó la salida en Combarro/Poio a pesar de las heridas y contusiones que mostraba en su costado izquierdo, pero a unos 84 km de meta se bajó de la bicicleta.

