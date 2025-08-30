Philipsen hace doblete en la Vuelta; Traeen sigue de líder, mientras Egan Bernal se aleja de la cima

El belga Jasper Philipsen volvió a brillar en la Vuelta a España 2025. Este sábado se impuso en la octava etapa, disputada entre Monzón Templario y Zaragoza, con un recorrido de 163,5 kilómetros. Fue un final al esprint en el que el ciclista del Alpecin-Deceuninck sacó ventaja sobre el italiano Elia Viviani y el británico Ethan Vernon.

Con esta actuación, Philipsen sumó su segunda victoria en esta edición de la carrera, tras haber triunfado en la jornada inaugural con final en Novara, Italia. “Estoy muy feliz, el esfuerzo del equipo no ha sido en vano”, aseguró el belga tras cruzar la meta.



Torstein Traeen se mantiene líder en la clasificación general

La clasificación general no tuvo grandes cambios en la parte alta. El noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder, con un tiempo acumulado de 29 horas, 1 minuto y 50 segundos. Mantiene una diferencia de 2 minutos y 33 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, segundo, y de 2 minutos y 41 segundos sobre el portugués Joao Almeida, tercero.

El top 5 lo completan el italiano Giulio Ciccone y el también italiano Lorenzo Fortunato, quienes se mantienen a menos de tres minutos del líder.



Egan Bernal se ubica noveno en la general

En cuanto a la participación colombiana, Egan Bernal sigue dando batalla en la montaña y en las jornadas de media distancia. El corredor del INEOS Grenadiers se encuentra en la novena posición de la clasificación general, a 2 minutos y 55 segundos del líder Torstein Traeen.

😍 Take a look at the stage 8⃣ standings:



¡Estas son las clasificaciones de la etapa 8⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/53BsMmwLX1 — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2025

Bernal, que ha mostrado solidez en las etapas más exigentes, se perfila como uno de los nombres a seguir en la segunda semana de competencia, cuando el recorrido empiece a inclinarse con puertos de mayor dificultad.



La fuga del día y lo que viene

La octava etapa también dejó momentos de protagonismo para los corredores españoles. Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura se lanzaron en fuga desde los primeros kilómetros. Lograron una ventaja cercana a los cuatro minutos, pero el pelotón los neutralizó a falta de 17 km de meta.

Samitier, natural de Barbastro, aprovechó la televisión para contar entre risas que inicialmente solo quería recoger una pañoleta en el recorrido festivo, pero acabó metiéndose en la escapada: “He disfrutado lo que no se puede imaginar”, comentó.

La Vuelta continúa este domingo con la novena etapa, un recorrido exigente de 195,5 kilómetros que cerrará la primera semana de competencia. El final será en alto, en la estación de esquí de Valdezcaray, puerto de primera categoría que pondrá a prueba a los favoritos al título.