Sepp Kuss completó el triplete histórico del Jumbo-Visma: "He sufrido más que en el Angliru"

El estadounidense Sepp Kuss ganó este domingo la Vuelta a España tras la 21ª etapa entre el Hipódromo de la Zarzuela, en las afueras de Madrid, y el centro de la capital, que ganó al esprint el australiano Kaden Groves.

Kuss ganador de la Vuelta 2023, calificó de "increíble" la consecución del maillot rojo en Madrid, pero precisó que en una teórica etapa de fiesta sufrió más "que en la etapa del Angliru".

“Es increíble. Creo que hoy ha sido la etapa en la que he sufrido más de toda la carrera, estoy contento de que se haya acabado. Sentía la sensación que sería una etapa rápida cuando he visto a todos los corredores que se preparaban para atacar. He sufrido más hoy de lo que lo hice en Angliru", dijo el ciclista estadounidense.

Después de concluir la última etapa, dejó claro que el título en la Vuelta no le cambiará como persona.

Publicidad

"No, no soy diferente ahora que he ganado la Vuelta, para nada. Seguiré siendo yo mismo. Será algo que te cambie la vida, seguro. Creo que me acordaré de esta experiencia con muchos recuerdos divertidos. Todavía lo estoy asimilando, creo que esto me tomará un tiempo. Ahora, gran celebración", dijo.

Kuss se acordó de la afición española, la que le ha emocionado gritando su nombre en los puertos

Publicidad

"Gracias al publico español por el apoyo, por su cariño en cada montaña, en todos los rincones de España. La sinergia con el público es lo que me gusta de la Vuelta. Este año he disfrutado del cariño de la afición española", concluyó.

Evenepoel no puede

A falta de 45 km para la meta saltaron los alemanes Nico Denz, Lennard Kamna y el portugués Rui Costa, a los que se unieron pronto otro pequeño grupo entre los que se encontraban Kaden Groves y Remco Evenepoel.

El belga del Lotto-Soudal, ganador el pasado año y que hace tiempo había renunciado a la victoria final, aspiraba a cerrar su participación con un nueva victoria de etapa.

Evenepoel, que se perfilaba como el gran competidor para los líderes del Jumbo-Visma, finalmente se conformará con sus tres victorias de etapa y el maillot de la montaña.

Publicidad

El pequeño grupo de fugados logró tener hasta 30 segundos de ventaja sobre el gran grupo, que aceleró por detrás de ellos, hasta lograr capturarlos a menos de un kilómetro para la meta.

Evenepoel saltó para tratar de sorprender pero se llevó a su rueda a Groves, que acabaría teniendo mejores piernas para hacerse con su tercera victoria de etapa, tras haber ganado también en los esprint de las cuarta y quinta etapa.

Por detrás y más tranquilamente llegaron el ganador de la Vuelta y sus compañeros, todo sonrisa tras la hazaña lograda.

😱 Un final totalmente de LOCURA. ¡Emoción hasta el último metro de La Vuelta! 🔥Así ha sido el ÚLTIMO KM.



What a crazy finalé 😱 thrilling racing until the last meter of La Vuelta! Watch the LAST KM… 🔥#LaVuelta23 pic.twitter.com/IFK5EJK8Sp — La Vuelta (@lavuelta) September 17, 2023

Publicidad

Podio completo

El Jumbo-Visma no sólo logró el triplete en las tres Grandes Vueltas, sino que también es el primer conjunto que logró copar los tres puestos del podio en la Vuelta desde que lo hiciera en 1966 el equipo Kas-Kaskol en 1966.

La victoria final es una hazaña también para Kuss, habitual gregario convertido de repente en rey de la poderosa formación neerlandesa.

El segundo estadounidense en ganar la Vuelta desde que en 2013 lo hiciera Chris Horner se había vestido de rojo en la 8ª etapa de la Vuelta poniendo más confusión en un equipo que había llegado a la vuelta sin jefe de filas designado entre Roglic y Vingegaard.

Publicidad

Tras varios días de incertidumbre, finalmente el director del Jumbo, Richard Plugge, decidió que Kuss sería el elegido para la victoria.

La elección pudo disgustar algo a Roglic que apuntaba a su cuarta Vuelta, pero el esloveno siguió la directiva que coloca a Kuss en lo más alto del podio logrando, a sus 29 años, la principal victoria de su carrera.

Vea también