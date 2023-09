Vuelta a España: Remco Evenepoel aspira sacar medio minuto de ventaja en la contrarreloj

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), campeón del mundo contrarreloj y cuarto en la general de la Vuelta a España como 'líder' entre los favoritos, espera muy motivado la contrarreloj de este martes en Valladolid, en la que, dijo, "estaría bien sacar medio minuto" a sus rivales directos.

"Mi objetivo inicial en la Vuelta es ganar una etapa, y si en la crono puedo sacar medio minuto de tiempo estaría bien. Es un poco similar al año pasado. Los primeros 5 kilómetros son técnicos con una subida, luego una bajada y el resto es directo hasta la meta. Será rápida, propicia para un especialista", comentó el campeón belga en la jornada de descanso de Valladolid.

Evenepoel, que lucirá el maillot arcoíris de campeón mundial, espera tener con esa prenda "una motivación extra, un impulso y algunos vatios más".

La contrarreloj en Valladolid no será decisiva, según Evenepoel , pero hace sus cálculos más favorables.

Remco Evenepoel Foto: AFP

"Tengo que aprovechar la oportunidad el máximo posible, pero no creo que la crono sea tan crucial como el año pasado. Medio minuto estaría muy bien, pero los demás rivales están en buena forma", precisó.

Pensando en sus rivales directos, Evenepoel considera que el actual líder, el estadounidense Sepp Kuss, se podría convertir en un enemigo peligroso si hace una buena crono.

"Es uno de los mejores escaladores del mundo. Si hace una buena contrarreloj se convertirá en un rival importante, aunque en los últimos días ha tenido algunos problemas cuesta arriba. Por el momento, lo considero más bien un gregario del Jumbo-Visma", dijo.

La complicación con el Jumbo Visma de Roglic y Vingegaard estará en la montaña, algo que Evenepole tiene claro.

"No es fácil competir contra tres escaladores de ese nivel. No es fácil idear siempre un plan para vencerlos, especialmente cuando trabajan tan bien juntos como lo hacen ahora. Aunque eso ya lo sabíamos antes de esta Vuelta a España", resaltó.

Ante la competencia con los hombres del Jumbo Visma, Evenepoel considera que "podría ser interesante trabajar y buscar ayuda en otros candidatos como Mas, Ayuso y Almeida". "Pueden ser importantes para mí. A veces tenemos que intentar trabajar juntos", añadió.

Mikel Landa, futuro compañero de equipo, saldrá en la crono justo antes que Evenepoel, lo que podría servir al belga de ayuda.

"Ya le he dicho: "Tienes que esperar o no podrás venir a nuestro equipo". No, eso no es cierto. Somos lo suficientemente profesionales como para separar el presente y el futuro", bromeó.

Ante las etapas pirenaicas del viernes y el sábado con las subidas al Tourmalet y Belagua, Evenepoel espera diferencias, pero antes el reto estará en La Laguna Negra.

"Allí las diferencias serán superiores a los 10 segundos, seguro", concluyó.

