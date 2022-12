Nairo espera haber recuperado fuerzas tras etapa llana en el Tour

El ciclista Nairo Quintana (Movistar) espera que la decimotercera etapa del Tour de Francia, disputada este viernes, casi llana, y en la que se impuso al esprint el eslovaco Peter Sagan, le haya servido para recuperar fuerzas.

"Fue una etapa bastante rápida, más de lo que esperábamos. Pudimos rodar bien y esperamos que haya servido para recuperar fuerzas. Las próximas etapas hay que afrontarlas con ganas y a ver qué pasa. La salud está bien", dijo Quintana tras cruzar la meta.

El colombiano, en esta etapa de 169,5 km ente Bourg d'Oissans y Valence, con un puerto de tercera y otro de cuarta, entró en el puesto 27, con el mismo tiempo que el ganador, Peter Sagan.

En la clasificación general, el colombiano sigue a 4 minutos y 13 segundos del galés Geraint Thomas (Sky), que mantuvo el maillot amarillo, con una ventaja de 1:39 sobre su compañero británico Chris Froome.

Quintana ganó un puesto y es ahora octavo en la clasificación general, tras el abandono del italiano Vincenzo Nibali (Bahrein), que era cuarto.

Nibali se había caído, molestado por un espectador, a cuatro kilómetros de la meta, el jueves en Alpe D'Huez, pudiéndose levantar y terminar la etapa.

El italiano se sometió a una pruebas en el hospital de Grenoble, que determinaron que tenía una vértebra rota, lo que lo obligó a abandonar la prueba.

Quintana, antes de tomar la salida de esta decimotercera etapa, había afirmado que sigue estando bien, pese a que perdió tiempo ante los favoritos el jueves en Alpe d'Huez.

"Ha sido más un golpe de calor lo que me dio. El cuerpo sigue estando bien. Claro que las diferencias siguen siendo grandes, pero Mikel (Landa) sigue estando ahí adelante", señaló.

Quintana atacó a siete kilómetros de la llegada en la etapa del jueves en Alpe D'Huez, aunque fue rápidamente alcanzado y descolgado por los favoritos, para entrar en la meta en novena posición, a 47 segundos del ganador de la etapa y líder de la prueba, Geraint Thomas (Sky).

"Queremos salud para seguir jugando, seguir intentándolo y hacer cosas buenas. La posición no es la mejor, pero me quedo con que el cuerpo está bien y espero que el calor no me siga afectando", concluyó.

Su compañero en Movistar, el español Mikel Landa, también ganó una posición por el abandono de Nibali y es ahora sexto en la clasificación general, a 3 minutos y 13 segundos del galés Thomas.